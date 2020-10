Durazo: “A la baja crímenes dolosos”

“En septiembre hubo 250 menos”, dice funcionario

MÉXICO (EFE).— El país registró en septiembre un descenso del 8.4% mensual en el número de homicidios dolosos. al registrar 2,729 respecto a los 2,979 de agosto, según informó ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

“Llevamos dos meses a la baja. Del mes de septiembre a agosto hay una baja exacta de 250 homicidios, cifra relevante que es inferior 8.4% respecto al mes de agosto”, anunció el funcionario en conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durazo dijo que el gobierno federal ha logrado un punto de inflexión. “Mantenemos la línea de contención”, pues según los datos, este delito suma dos meses a la baja.

Además, señaló que en lo que corresponde a homicidios dolosos se logró romper con la tendencia al alza de los últimos cuatro años.

“Lo importante es que hay un quiebre y que logramos romper una inercia de cuatro años”, indicó el secretario.

Estas cifras difieren de las que ofrece mensualmente el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y contabilizan más asesinatos en 2019 que en el año anterior.

Funcionario Renuncia

Durazo presentó su renuncia a la SSyPC para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora.

Llamado de la militancia

“Esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decir que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República”, dijo.