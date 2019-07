Durazo descarta indemnizaciones en Policía Federal; sin despidos

MÉXICO- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que la dependencia no está en posibilidad de atender las peticiones de indemnización de algunos elementos que no quieren ser transferidos a la Guardia Nacional, pues esa figura sólo se contempla cuando hay despidos, y no es el caso.

Sin posibilidades de atender su petición

Dijo que se trata de un grupo menor de inconformes que tiene planteamientos complementarios al acuerdo que se logró en días pasados, “y que no estamos en posibilidades de atender, porque demandan una indemnización y la indemnización sólo procede cuando se despide a alguien y no es el caso”.

En conferencia de prensa luego de la presentación de las acciones de coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas ante un sismo de gran magnitud, Durazo Montaño destacó que:

“No vamos a despedir absolutamente a ningún elemento de la Policía Federal (PF)”.

Aclaró que el hecho de que sean pocos los inconformes, que oscilan entre los 50 y 150, “no significa que no tengan derecho de que los escuchen”, por lo que este jueves se reunirá con los representantes de los policías federales que tienen dudas, falta de información o inconformidad, pero que se ratificarán los términos del acuerdo.

Aceptarían renuncias

Reiteró que si alguien, por razones personales toma la decisión de renunciar, estará en todo su derecho, y reclamar “lo que corresponda a su renuncia, llámese periodos vacacionales, llámese antigüedad, llámese fondo de retiro”, con todos los derechos, “pero quien decida quedarse tendrá muy amplias oportunidades creo, que lo más importante es la de pertenecer a la Guardia Nacional”.

En este sentido, expuso que crecerán de manera profesional porque “en la Policía Federal, el secretario de Seguridad tiene facultades discrecionales para designar a los mandos que se le antoje y ese solo hecho limita de manera indebida el desarrollo profesional de un policía.

– Esta mañana se llevó a cabo la reunión “Acciones de coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas ante un sismo de gran magnitud” que encabezó, Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana. México, 18 de julio del 2019. NOTIMEX/

Todos podrían ascender en la Guardia Nacional

Mientras que en la Guardia Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene la capacidad para alterar el proceso de ascenso escalafonario, lo que permite una carrera policial y garantizará que “el más modesto recluta, pueda aspirar razonablemente a dirigir la Guardia Nacional en un proceso de ascenso escalafonario. Eso no existe en la Policía Federal”, reiteró.

Durazo Montaño indicó que en el caso de los inconformes hay apertura para explorar con ellos opciones que satisfagan su deseo de reubicación, con “no menos de 10 opciones para readscribirse administrativamente a otra dependencia. Se llevarán su plaza, sus ingresos, sus derechos, sus prestaciones, absolutamente todo”, recalcó.

No obstante, quienes hayan optado por la vía judicial, “respetamos ese derecho y consecuentemente atenderemos cualquier sentencia o conclusión del Poder Judicial”, dijo el secretario en el acto realizado en la sede del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Por otra parte, confió en que los elementos que no quieran ser transferidos a la Guardia Nacional no ingresarán a las filas del crimen organizado “porque aún y cuando estén inconformes o no compartan nuestro planteamiento, eso no significa que no tengan valores, que no tengan sentido del deber,que no tengan ética, honestidad y compromiso”.

Añadió que teniendo esos valores no hay ninguna posibilidad de que cualquier llamado que pueda hacer el crimen organizado hará eco, pues de lo contrario, “terminarán en contra de nuestro propio interés”.