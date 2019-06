Durazo: La Guardia Nacional marca el principio del fin de la violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó y pasó revista a la Guardia Nacional, que marcó la puesta en marcha oficial de ese nuevo cuerpo de seguridad (Foto de Notimex) Elementos de la Guardia Nacional (GN), cuyas operaciones comenzaron hoy de manera oficial (Foto de Notimex) Elementos de la Guardia Nacional (GN), cuyas operaciones comenzaron hoy de manera oficial (Foto de Notimex) El presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó y pasó revista a la Guardia Nacional, que marcó la puesta en marcha oficial de ese nuevo cuerpo de seguridad (Foto de Notimex) Elementos de la Guardia Nacional (GN), cuyas operaciones comenzaron hoy de manera oficial (Foto de Notimex) El presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó y pasó revista a la Guardia Nacional, que marcó la puesta en marcha oficial de ese nuevo cuerpo de seguridad (Foto de Notimex) ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO.— La Guardia Nacional (GN), creada con un consenso histórico, marca el inicio del fin de la violencia en el país, los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado, afirmó hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.



No obstante, aclaró, este trabajo no será de la noche a la mañana porque el problema de inseguridad heredado por las pasadas administraciones no se generó de la noche a la mañana.



“Pero cantaremos victoria”, subrayó.



Durante la ceremonia de arranque de la Guardia Nacional, en el Campo Marte, Durazo Montaño señaló a los nuevos integrantes de la GN que no pueden fallar.



“Las y los mexicanos han confiado esa responsabilidad (la seguridad pública) a los integrantes de la Guardia Nacional, no pueden fallar”.



“Cuando lo hayan logrado estaremos en una deuda histórica con su generosidad, compromiso y su entrega a la patria”, agregó.



El gran reto, resultados a corto plazo

El funcionario admitió que el gran reto sigue siendo el corto plazo porque, a pesar del amplio despliegue que se anuncia este domingo, se requieren mucho más elementos y más capacitados.



El funcionario indicó que ese órgano del Estado está llamado a hacer época, pues a partir de hoy será motivo de paz y tranquilidad para el país.



Dejó claro que para cumplir con esa responsabilidad histórica tendrán todos los recursos del Estado.— Con información de El Universal y Notimex