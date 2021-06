CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre sus posibles aspiraciones a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que se encuentra concentrado en su trabajo y "las elecciones de 2024 están muy lejos".

Además, defendió sus actividades durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones", declaró el canciller luego de la presentación del Pabellón México en la Expo Dubai 2020.

"Muy lejos todavía" las elecciones

"Pero como usted ve, y lo acabamos de ver ahorita, yo trato de ser y he sido un servidor público eficaz, eficiente. Esa es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda", subrayó.

"Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí ese tema (de la Presidencia)… está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas", afirmó.

El reporte preliminar por la Línea 12 del Metro

Asimismo, sobre el informe preliminar del colapso del Metro Olivos, presentado por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el que se exponen fallas estructurales en la construcción de la Línea 12, Ebrard dijo que esperará a ver cómo evoluciona la información.

"Lo que yo les compartí ayer es lo que tengo que informar; bueno, pues cómo se hizo esta obra".

"Es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos. Habrá que ver qué dicen respecto a algo que es preliminar, porque así entendí que es un preliminar Fase 1", refirió.

Difunde en redes su postura

Ayer, en redes sociales, Ebrard compartió su postura del informe preliminar.

En un documento, destaca que para esclarecer las causas del accidente se necesita, además de un informe técnico final, "una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que la han revisado en los últimos años".