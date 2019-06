Ebrard: “No hay nada oculto” en el pacto con EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Donald Trump amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba otra parte de un acuerdo de inmigración y seguridad que firmó y que próximamente tendrá que ser revelada.

“Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano. No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán”, publicó.

En respuesta a los tuits, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que no hay algún acuerdo dentro de las negociaciones con Estados Unidos de ninguna especie que no se haya informado.

En la conferencia de prensa matutina, el funcionario respondió a una pregunta sobre los mensajes que el presidente de Estados Unidos hizo en Twitter sobre que México había acordado “comenzar a comprar grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros grandes agricultores patriotas”.

Indicó que el trato al que llegaron es migratorio y no a uno comercial.

“Yo creo que se refiere a que nosotros dijimos en la mesa que el impacto de la tarifa de 5% —esto lo presentamos oficialmente—, la caída del Producto Interno Bruto sería de 1.12 puntos este año, las exportaciones caerían entre 7.7% y 22.1%, igualmente las importaciones, una de las importaciones más importante son granos. Y en México se perderían 1.2 millones de empleos”, señaló Ebrard.

El canciller agregó que el presidente estadounidense “debe estar calculando que va a hacer un impulso mayor al crecimiento económico y que así aumentarán las importaciones de grano, pero no tenemos un acuerdo específico de esa naturaleza”.

La declaración conjunta, compartida por el Departamento de Estado el viernes, no mencionó el comercio agrícola como parte del pacto al que llegaron.

México ya es un gran comprador de productos agrícolas de Estados Unidos, incluyendo maíz, soya, carne de cerdo y lácteos y el gobierno estadounidense no mostró señal alguna de que estuviera tratando de encontrar proveedores alternos tras la amenaza de Trump de aplicar aranceles al vecino del sur.— El Financiero

Detalles

Funcionarios de México y Estados Unidos dieron detalles sobre el acuerdo alcanzado.

Progresos suficientes

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que aún se podrían imponer aranceles sobre los bienes mexicanos si no hay progresos suficientes en el compromiso de México de frenar la inmigración ilegal.

Precisa

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, precisó que en caso de que el plan propuesto, de que en 45 días se reduzca o estabilice la migración, se tendría que buscar un acuerdo bajo una perspectiva regional de asilo, que se tendría que presentar al Congreso de la Unión.