Afores con recursos suficientes para atender ayuda por desempleo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la pandemia de Covid-19 y el aumento de personas sin empleo, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) cuentan con 47 mil millones de pesos líquidos para hacerle frente a esta situación.



Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), aseguró que este monto se desprende de dos fuentes, la primera es de la recaudación normal que hacen mes con mes las Afore.



Durante una entrevista, el dirigente del sector detalló que en esta recaudación están las aportaciones tripartitas, las que hacen los empresarios, los trabajadores y el gobierno, y esa suma se recibe cada mes por las administradoras y “obviamente esa es una fuente de dinero líquido”.



La segunda es que no todos los recursos están invertidos a largo plazo, hay una parte que está en instrumentos muy líquidos, como son Cetes a 28 días.



“La suma de esos dos conceptos da más o menos 47 mil millones de pesos; ese dato es, incluso, dado a conocer por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) al cierre de abril de este año”.



Explicó que hasta el momento se han dado cinco mil millones de pesos por ayuda parcial por desempleo y, que si llegaran a darse retiros por unos dos millones de trabajadores, el monto sería por 26 mil 700 millones de pesos.



Eso significa que de los 47 mil millones de pesos, solo se usarían, en el peor de los casos con dos millones de personas sin empleo, 26.7 mil millones de pesos, cantidad muy lejana para decir que hay problema de liquidez en el sector.



Puntualizó que en el sistema quedarían 20 mil 300 millones de pesos, lo que significa que hay recursos suficientes. En caso de presentarse esos dos millones de desempleados, el dinero que retiren de sus cuentas solo representaría 0.7 por ciento de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).



El presidente de la Amafore subrayó que estas cifras no ponen en riesgo de liquidez a las Afore.



Estimó que en la Amafore no ven que dos millones de personas se vayan a quedar si empleo, ya que de acuerdo con las estimaciones la cantidad sería entre un millón y 1.5 millones de desempleados.- (Por Pablo Chávez).