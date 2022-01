Despejan dudas y preocupaciones de los clientes

Citigroup señala que operaciones no se afectarán

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras el anuncio de Citigroup de que venderá su negocio de Banamex en México, la institución dijo a sus clientes que pueden estar tranquilos, pues sus operaciones no serán afectadas.

“La operación cotidiana del banco sigue y la instrucción es que ningún cliente se vea afectado; van a seguir siendo atendidos”, afirmó en vídeoconferencia Alberto Gómez Alcalá, director de Estudios Económicos y Asuntos Institucionales de Citibanamex.

El banco también destacó que esta venta no significa falta de confianza en el país y que se mantendrán los planes de inversión del banco. Citibanamex cuenta con una red de 1,211 sucursales, 9,063 cajeros automáticos y más de 30,583 corresponsalías.

“Citi se va a concentrar en aquellos negocios donde ha probado ser altamente competitivo en escalas iguales a otras geografías”, añadió Gómez Alcalá.

En 2001, Citigroup compró el Banco Nacional de México (Banamex) y en octubre de 2016 se anunció la creación de una marca llamada Citibanamex, una fusión de los nombres de las empresas.

Ahora, este nombre o marca está a la venta, al igual que todo el negocio de cuentas de ahorro, los créditos de nómina, personales, hipotecas, autos y pymes. El negocio de los seguros y las Afores también están a la venta, así como todo el acervo cultural y patrimonio histórico con el que cuenta el banco.

Sobre la afectaciones que tendrán los clientes, la firma informó que seguirán recibiendo atención, tanto los nuevos como los que ya tienen una cuenta bancaria, un crédito, un seguro o su cuenta de Afore. Para las personas que tienen una cuenta de ahorro o a quienes les depositan su nómina, no pasará nada, pueden seguir usando su cuenta.

Citi también llamó a sus deudores a seguir pagando puntualmente tus mensualidades o los intereses se van a incrementar.

¿Y los trabajadores?

Citibanamex informó que no habrá ninguna afectación para los colaboradores del banco. “La instrucción es muy clara: estamos haciendo un anuncio, la operación cotidiana del banco sigue”, añadió el directivo.

El banco señaló que la venta de Banamex tomará meses, en lo que se cumple con las normativas de las autoridades, y que de momento, todos los empleados permanecerán en sus puestos.

Preocupaciones

Desde la continuidad de las promociones a meses sin intereses, la calidad en el servicio y la aprobación de nuevas tarjetas, los clientes de Citibanamex están un poco preocupados por el anuncio de la venta de la marca Banamex.

En un recorrido realizado en las sucursales bancarias, un cliente comentó que le preocupa que se restrinjan las promociones a meses sin intereses, ya que era la tarjeta bancaria más aceptada en comercios y tiendas departamentales.

“Seguramente no van a ser las mismas promociones con otro banco, las van a restringir con la tarjeta de crédito. Lo demás, la Afore, la cuenta de cheques, no me importa porque se puede cambiar o cancelar. Me preocupa que se vayan a Bancomer porque también tengo cuentas allá y se me van a juntar”, comentó.

La joven Carolina Hidalgo dijo que vio la noticia en las redes sociales pero que no revisó más a fondo, sólo se enteró de que estaba la propuesta de venta.

“Sí me preocupa un poco, pero está fuera de mis manos y no quisiera cambiarme a otro banco. Tengo mis cuentas aquí y no quisiera que se hagan movimientos. Siempre he tenido cuenta en Banamex y soy muy leal a este banco. Me ha gustado mucho su servicio, incluso cuando era Banamex y se pasó a Citi, seguí con la cuenta y me ha gustado. Tiene sus deficiencias, sin embargo, me tocó esa transición y ojalá que con ésta se siga manteniendo igual”.— Expansión