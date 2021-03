Gobernador del Banco de México es nombrado Gobernador del Año 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, el Central Banking Institute otorgó el reconocimiento de Gobernador del Año 2020 a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), por haber mostrado habilidades de liderazgo excepcionales durante la pandemia y desactivar varios intentos de restringir la autonomía del instituto central.

