La banca tiene su ''colchón''

IMEF señala que pueden resistir a su cartera vencida

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Si bien existe preocupación porque la cartera vencida de la banca podría crecer el doble por la pandemia, existe un colchón para resistir este efecto dado los niveles de capitalización del sector que superan al mínimo requerido internacionalmente, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Sí, es una preocupación el tema de la cartera vencida de la banca, no de hoy. Al hacer un segundo o tercer programa de reestructura va a ayudar, pero hay veces que no hay manera”, reconoció el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas.

En conferencia de prensa virtual, explicó que los niveles de cartera vencida han tenido un comportamiento a la baja, pero se tendrá que ver con los datos que difunda próximamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Casillas señaló que actualmente los niveles están entre el 2% y 4%, y su aumento sería de varios puntos porcentuales, lo que dependerá del tipo de crédito.

“Es muy factible que se incremente en varios puntos porcentuales; anda entre 2% y 4% dependiendo del tipo de crédito, puede aumentar el doble", consideró.

El experto estableció que si esto ocurre, sí pasara este escenario en donde se duplicara, los bancos ya han empezado a hacer su reserva como porcentaje de su cartera vencida, lo que quiere decir que puede pagar 1.6 veces toda su cartera.

Por eso, afirmó que "no creo que llegara a pasar". Además, recordó que México fue el primer país que cumplió con los requerimientos de capitalización de Basilea III que pide un capital como porcentaje de activos de 8.5%. El sector bancario que opera en el país tiene un índice de capitalización de 16.5%, lo que significa, enfatizó, que aunque se duplicara todavía tiene un "colchón". Consideró favorable que la banca haya cumplido con estos requerimientos, porque se puede afirmar que no va a pasar nada en el sector financiero. Destacó que las tasas de interés nominal y real siguen siendo bajas sobre todo para los créditos hipotecarios, pero para la banca el cliente atractivo será aquel que pueda comprobar sus ingresos y que tenga un historial limpio en el buró. Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, dijo que la inversión tanto pública como privada seguirá siendo el motor de crecimiento para la economía nacional. Sin embargo, se requiere un ambiente de estado de derecho, mayor certidumbre y medidas contundentes para seguir enfrentando la pandemia. Por eso, informó que el IMEF no modificó su expectativa de crecimiento al mantener una tasa negativa anual para el 2020 de -10%, y un avance de 3% para el siguiente año.