La economía de México, en ''aguas peligrosas''

México está entre los países con una “década perdida”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La economía mundial está en “aguas peligrosas” desde finales del 2019, por las contracciones que registraron varias economías desde esos momentos, a lo que se le sumó la crisis sanitaria por el Covid-19, lo que hará que registren números negativos el comercio mundial, la inversión extranjera directa y las remesas, informó la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

En el Informe 2020 sobre Comercio y Desarrollo “¿Cómo evitar otra década perdida? Políticas para la recuperación y el desarrollo”, el organismo expuso que la proyección de crecimiento económico para 2020 en todo el mundo es de -4.3%, mientras que para 2021 se espera una recuperación de 4.1%.

“Así como las economías domésticas se contraen, esto afecta la economía internacional, lo que hará que el comercio mundial disminuya en una quinta parte este 2020, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) se reducirán en más de 40% y las remesas caerán más de 100 mil millones de dólares”, señaló la Unctad.

El organismo comercial expuso que las economías desarrolladas se contraerán 5.8% en este año, pero se recuperarán en 2021 con 3.1%; mientras que las economías en vías de desarrollo cerrarán el 2020 con un decrecimiento de 2.1% y en el próximo año se registrará 4.7% de crecimiento.

“Lo anterior significa que tendremos 6 billones de dólares menos de lo que los economistas esperaban que creciera el mundo antes de la pandemia. Lo que en otras palabras equivaldría a desaparecer a las economías de Brasil, India y México”, se analiza en el informe.

La Unctad expuso que la pandemia golpeó de manera distinta a las economías del mundo, por ejemplo, hubo algunas como Alemania, Francia, Italia, Japón y Corea que registraron una “gran desaceleración”; por otra parte están aquellos países con la “década perdida”, en su mayoría economías en desarrollo como Argentina, Brasil, México y Sudáfrica. En la categoría “el error del milenio” están: Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá; mientras que “siguen volando”: India, China, Indonesia y Turquía, de acuerdo con esta clasificación de la organización.

La recuperación completa no se logrará en 2021 por diversos factores: será difícil recuperar en un año la pérdida que se registrará en 2020; la pérdida masiva de ingreso de empresas y familias por el Covid no se detiene y aumenta los niveles de deuda; la política monetaria no será suficiente para revertir el shock por la crisis sanitaria; es necesario que los gobiernos aumenten sus deudas a fin de inyectar recursos al crecimiento.

No a la austeridad

El retorno a las políticas de austeridad que predominaban antes de la pandemia reducirá el crecimiento anual de la economía global en 1% y aumentará en 2% la tasa de desempleo mundial hasta 2030, advirtió el informe de la Unctad

“Se avecina una década perdida. Los modelos de simulación indican que un retorno rápido a la austeridad propiciaría un círculo vicioso de baja generación de empleo, estancamiento de salarios, de bajo crecimiento económico y de fuerte presión sobre los presupuestos públicos”, afirmó en su estudio el órgano de la ONU.

Los economistas del organismo internacional propugnan que la comunidad internacional acepte alivios de deuda y venza las resistencias que existen a inyectar la liquidez que se necesita en estos tiempos de crisis, así como a poner freno a los acreedores privados en las negociaciones de deuda soberana.

“Si estos pasos no se dan, el organismo anticipa que "las cosas empeorarán, en un escenario en el que ya se prevé una contracción del 4 % de la economía global este año y un déficit de 6 billones de dólares en la producción mundial”.

