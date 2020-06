Financial Times critica la respuesta de México ante la crisis económica

La mañana de este martes, el periódico británico Financial Times publicó un artículo de la periodista Jude Webber, especializada en información de México y Centroamérica, en el que analiza la política pública que aplica el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

El artículo titulado: “México limita el estímulo a pesar de que millones caen en la pobreza” (Mexico limits stimulus despite millions falling into poverty), analiza las decisiones del gobierno mexicano para enfrentar la crisis.

Créditos de 25 mil pesos

Señala que a pesar de los millones de puestos de trabajo que se han perdido, que según el Inegi fueron 12 millones de empleos perdidos en el mes de abril pasado, el gobierno se ha limitado a ofrecer 4 millones créditos de hasta 25 mil pesos (1,150 dólares) cada uno, principalmente para pequeños empresarios.

El artículo de Jude Webber refiere que “otras naciones aprobaron grandes paquetes de estímulos u ofrecieron exenciones impositivas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y preservar sus empleos”.

Sin embargo, en el caso del gobierno mexicano, la principal respuesta “ha sido ofrecer préstamos a propietarios de microempresas”, mientras que las grandes empresas “han sido ignoradas”, añade Jude Webber.

En su publicación, el Financial Times enfatiza que los créditos se otorgan por igual a quienes están en un empleo formal o en la informalidad, reitera que los créditos no superan los 25 mil pesos y que, hasta el momento, se han otorgado 1.5 millones de créditos.

Subsidios y créditos

Por otra parte, Santiago Levy, exsecretario de Hacienda y exdirector del IMSS en el gobierno de Vicente Fox, dijo que los subsidios salariales y las garantías crediticias habrían “permitido a las empresas superar los próximos meses en forma razonable sin quebrar”.

Jude Webber recuerda en su artículo que México tiene una línea de crédito flexible de $ 61 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), por la cual paga 163 mdd al año, incluso si no lo utiliza, y agrega que algunos analistas consideran que este financiamiento podría utilizarse para pagar un paquete de estímulo económico más amplio, más allá de los créditos personales de 25 mil pesos.

“Deberían usar el préstamo del FMI para salvar empleos”, dijo Levy. “Todo lo que tienen que hacer es enviar un correo electrónico”, así de simple, al parecer.

Pérdida de empleos

El Financial Times dice que en el mes de mayo se perdieron 350 mil empleos del sector formal, según datos publicados el viernes, lo que lo que hace un total de 900,000 empleos perdidos en los últimos dos meses.

El artículo de Jude Webber también señala que México tiene poco que ofrecer en el tema de seguridad social. Dice que alrededor del 40% de la población es pobre, que aproximadamente la mitad de la población trabaja en el sector informal sin prestaciones como el seguro de salud, ni seguro por desempleo.

Agrega que el presidente López Obrador ofreció que se crearán 2 millones de empleos este año, que podrían reemplazar a los empleos que se han perdido, sin embargo, Jude Webber considera que la comunidad empresarial es escéptica, en ese sentido.

Créditos insuficientes

Enoch Castellanos, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que agrupa principalmente a pequeñas y medianas empresas, dijo que los préstamos podrían marcar la diferencia para los trabajadores informales "porque no pagan impuestos o contribuciones a la seguridad social", pero para las empresas de la economía formal "no es suficiente incluso para pagar a dos trabajadores por un mes". Dijo que el 94 % de sus asociados no solicitaron los créditos y que preferiría ver 100,000 préstamos de 250,000 pesos.

Jude Webber agrega que México, con la segunda economía más grande de América Latina, corre el riesgo de estar entre los países más afectados de la región en términos del impacto que la crisis tiene en los niveles de pobreza, según la ONU.

En México la población en pobreza extrema podría alcanzar los 17 millones de personas, en comparación con los 11 millones del año pasado, y 49 millones en general clasificados como pobres, frente a los 42 millones.

Pobreza extrema

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió el mes pasado que 11 millones de personas podrían formar parte de la población en pobreza extrema, lo que significa que serían incapaces de adquirir una canasta básica mensual de alimentos con valor de 1,632 pesos en las zonas urbanas.

Por su parte, el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), un grupo de expertos, dijo que 11.5 millones de mexicanos corrían el riesgo de salir de la clase media.

Apoyo ante el desempleo

Por otra parte, Rogelio Gómez, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente la Pobreza, señaló que México ha adoptado un "enfoque de dispersión en lugar de un disparo de precisión", y agregó que la expresión “es mejor que nada” no es una política pública", dijo. "El estado no hace caridad". También propone que el gobierno lance un programa de apoyo de 3,746 pesos mensuales durante tres meses para quienes pierden sus empleos, una medida que él y sus asociados dicen que podría ayudar a 35 millones de hogares.

Sin embargo, el presidente López Obrador prefiere que las personas se endeuden individualmente, en lugar de “hipotecar” las finanzas estatales para que las paguen las generaciones futuras, señala Jude Webber en su artículo.

Déficit presupuestario

Agrega que la economía de México se reducirá aproximadamente un 8% este año, lo que elevará el déficit presupuestario del país. Si la contracción fuera del 12%, el requisito de endeudamiento del sector público de México aumentaría 15 puntos, desde el 44.7 % del PIB el año pasado, según analistas del banco español BBVA.

López Obrador afirma que endeudarse es "la opción fácil" típica de las políticas neoliberales del pasado que, según él, fueron un fracaso.

"Queremos mantener las finanzas saludables, no endeudarse", dijo el mes pasado.

Finalmente, Jude Webber con una reflexión de Santiago Levy: "El costo humano será muy, muy grande, con las cicatrices permanentes de esta crisis mucho más profundas de lo que podrían haber sido".