Niegan una colusión

El CCE rechaza que evadan su compromiso fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó ayer que los empresarios del país se coludan para evadir sus responsabilidades en materia fiscal y patronal, y una muestra de ello es el convenio que firmaron con la contaduría organizada del país, ejemplo que consideró deberían seguir los alcaldes y gobernadores.

“Los empresarios no somos eso que se nos dice que a veces se nos critica que nos coludimos para evadir para no compartir, para no hacer lo correcto”, esgrimió Carlos Salazar Lomelín, titular del organismo empresarial.

“Siempre estamos impulsando el que cada quien cumpla con la ley, la normatividad, la transparencia y al final con la responsabilidad que tiene cada uno”, aseguró el representante del sector.

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el CCE en torno a la integridad, gobernanza y cultura fiscal de las empresas, invitó a alcaldes y gobernadores a signar un compromiso similar para abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

Consideró importante que ese tipo de compromisos se impulsen también hacia el sector público.

“Me gustaría ver a alcaldes, gobernadores firmando con los contadores, un convenio de integridad y de ética, transparencia como nosotros lo estamos impulsando a nivel de las empresas", confió el empresario.

Salazar Lomelín destacó la relevancia de que no sólo los empresarios, sino que toda la sociedad en su conjunto, establezca comportamientos diarios en el cual paguen sus impuestos, se respete el medio ambiente, paguen adecuadamente los salarios de los trabajadores, sus cuotas al seguro social, así como del Infonavit.

Para el caso de los gobernantes, que la sociedad se asegure que está cumpliendo y que al mismo tiempo, se tenga una gobernanza adecuada que no hubo interés que lo llevó a esa posición.

Carlos Salazar aseguró que en el CCE creen en el autocontrol y por eso promovieron una serie de convenios y reglamentos mediante los cuales se busca que cualquier agente económico esté cumpliendo cabalmente con las reglas y que la interpretación sea la correcta. Pero al mismo tiempo, añadió el empresario, el contador nos acompaña para tomar las mejores decisiones, y verificar que sea un desempeño correcto basado en la ética e integridad.

No a la ignorancia

El líder del CCE, aseguró que “tenemos un gran país, sin embargo, no se ha logrado satisfacer las necesidades de todos. Falta movilidad social, tenemos una juventud sin posibilidades de desarrollo, diferencias sociales cada vez más marcadas, acostumbrados a vivir y convivir con índices de pobreza que no son manejables.

“Deberíamos de estar molestos todos con lo que vemos todos los días en nuestras calles y nuestras banquetas", renegó el titular del CCE.

Estableció que si bien el país no está aún terminado, y los que de alguna manera tienen oportunidades de promover, no deberían permitir que lo construya la ignorancia, la falta de visión.

“Hemos dejado muchas veces que las decisiones para construir nuestro país, esté en manos de la ignorancia, de la visión cerrada, de una situación ideológica equivocada; cuando nosotros los que podemos hacerlo, podemos definitivamente construir”, advirtió.

Petición Empresariado

Empresariado mexicano pide promover quejas laborales hacia EE.UU. en T-MEC

Quejas laborales

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió promover quejas laborales contra Estados Unidos dentro del nuevo tratado comercial de Norteamérica, el llamado T-MEC.

Sin alarmarse

El presidente del organismo empresarial mexicano, Carlos Salazar, pidió “no alarmarse” tras las primeras dos denuncias laborales que sindicatos y entes públicos estadounidenses presentaron, el mes pasado, por la presunta violación de derechos de trabajadores en dos plantas del sector automotor en México.