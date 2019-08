VILLAHERMOSA, Tabasco.- Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le preocupa mucho la información dada a conocer esta mañana por el Inegi, sobre el crecimiento económico del país en el segundo trimestre del año, que según el instituto refleja un crecimiento nulo; “vamos muy bien, vamos distinto a lo que dicen los expertos”, aseguró AMLO.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer esta mañana que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se estancó, no tuvo variación en el segundo trimestre del año, ajustando así a la baja su reporte previo, pero al presidente López Obrador le parece que la información del Inegi no es correcta, dijo que él seguirá insistiendo en que la metodología no es la adecuada.