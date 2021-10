Prevé una caída del PIB de 1%

Crisis de los chips afectaría al sector automotriz local

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Dada la relevancia que la industria automotriz tiene para la economía mexicana, el Banco de México calcula que la escasez de semiconductores podría reducir 1% el Producto Interno Bruto (PIB) esperado para el cierre de 2021.

En el escenario más adverso, la falta de semiconductores ocasionaría un retroceso de 2.16% en la participación de las actividades secundarias en el PIB; de 3.57% en el caso de las manufacturas; y de 10.9% en la fabricación de equipo de transporte, donde se encuentra la industria automotriz.

“Esto es muy significativo y lo más relevante es que ese escenario que se consideraba difícil de llegar a él y tener estas repercusiones, ya nos encontramos sobre esos niveles de afectación”, dijo Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Durante el foro “Movilidad Sustentable”, Rosales comentó que de enero a octubre se dejaron de producir 2.2 millones de vehículos en América del Norte por falta de semiconductores. En México, se dejaron de producir 493 mil 410 vehículos, en el mismo periodo.

Lo anterior, ha ocasionado que los inventarios de las agencias disminuyan a 24 días de venta en Estados Unidos, cuando en una situación normal operan con 65 días de inventario. En México, las agencias están operando con 3 semanas de inventario, cuando normalmente tenían hasta 3 meses.

“Un distribuidor me comentó que el año pasado, por estas fechas, estaba tronándose los dedos para no cerrar el negocio, mantener la plantilla laboral y sin un cliente que visitara la agencia, pero con el patio lleno de vehículos. Ahora, tiene la agencia con clientes molestos porque quieren comprar un auto y no es posible entregárselos porque no hay inventario”, explicó Rosales.

