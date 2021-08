Prevén daño a empresas

Coparmex señala el impacto de los límites al gas LP

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Establecer precios máximos al gas LP en el país pondría en riesgo de quiebra a decenas de empresas por las dificultades para operar con esta medida del gobierno federal, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un comunicado, el organismo indicó ayer que establecer un tope en los precios del gas podría fomentar el mercado negro, generar desabasto y alteraciones. Además, aseguró que la medida impactaría positivamente al consumidor, pero “pone en riesgo de quiebra a docenas de empresas”.

El lunes entró en vigor el esquema de regulación de precios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que señala que ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los 145 precios diferentes que establezca semanalmente.

Esto hizo que los distribuidores de gas del Valle de México comenzaran una huelga, la cual abandonaron un día después luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazara con denunciarlos.

Aunque la Coparmex reconoció la necesidad de dar una solución definitiva a los constantes incrementos en el precio del gas, consideró que las decisiones tomadas por el ejecutivo federal —como la creación del Gas Bienestar y la imposición de un límite de precios— “no abonan a la competitividad que necesita el país”.

La patronal recordó la experiencia negativa que México tuvo con los precios fijados por la entidad estatal de manera arbitraria en los años 70 y principios de los 80 y consideró que una de las vías factibles para la resolución de esta problemática es la de fomentar la participación público-privada en la extracción y explotación del gas.

“Además de que se utilicen los elementos contemplados en la ley para focalizar el subsidio”, agregó la Coparmex en su comunicado.

El organismo empresarial también advirtió que las fijaciones artificiales de precios hacen que las empresas que laboran en el país salgan del mercado y por ello consideró que el gobierno federal debe rectificar la medida implementada, “ante un riesgo latente de desabasto como el que se está produciendo”.

Precios más bajos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que analiza, de la mano del programa de bacheo en las principales ciudades del país, se puedan construir instalaciones de gas natural para las colonias que así lo requieran, con lo que habría precios más bajos.

“Tenemos gas natural de sobra, tenemos una disponibilidad de 40% que se adquirió (en pasadas administraciones), en CFE ni en toda la industria no hay toda la capacidad para consumir ese gas. Podemos construir instalaciones para gas natural en ciudades, la gente se opone, porque dicen que no tiene calor suficiente en relación con el gas LP, que no es del todo cierto, y lo segundo es que en efecto las empresas particulares abren y dejan destruidas las calles porque se los permiten”, dijo en su conferencia mañanera.

El mandatario añadió que si logran introducir gas natural, su gobierno podría alcanzar dos objetivos: garantizar precios más bajos y hacer el compromiso de arreglar las calles.

"Estamos pensando que quien quiera, porque todo esto tiene que ser voluntario, no vamos a iniciar un programa y nos paran los vecinos, que haya acuerdo y que digan en esta colonia estamos de acuerdo, nos llevaría tiempo la instalación, pero vamos resolviendo", señaló.

Explicó que el programa de baches es una necesidad sentida de la población que se lo ha hecho saber en sus giras de trabajo por el interior del país, por ello este iniciaría en 100 ciudades grandes que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elige para hacer sus encuestas.

"Empezaríamos con las 100 grandes ciudades que elige el Inegi el país, todas las capitales, más otras. "No es estar tapando, gastar en mantenimiento poniendo tierra y emulsión asfáltica, vienen las lluvias y ahí está el bache, no sería un plan para que con una buena técnica se hagan calles de concreto, siempre y cuando se tenga drenaje, agua y si lo deciden los vecinos, pues el gas (…) De todas maneras el Gas Bienestar se va a convertir en una realidad", apuntó.