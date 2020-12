Economista opina sobre reglamento de las gasolineras

Reglas con doble impacto

Las nuevas reglas que las empresas privadas deben cumplir para importar y exportar combustibles que anunció el gobierno federal, tienen un trasfondo económico en función de toda la inversión que se está haciendo en la refinería de Dos Bocas, opinó el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía de la Uady.

“Si estoy invirtiendo para producir (combustible), pero en Estados Unidos se vende más barato, entonces la gran inversión que se está haciendo en Dos Bocas no sería redituable”, señaló el economista yucateco.

La Secretaría de Energía publicó un acuerdo en el que redujo la vigencia máxima para los permisos que otorga a las firmas privadas para importar y exportar gasolina, pasando de 20 años máximo a autorizaciones de un año, que podrían ser prorrogadas dos veces, y a permisos de hasta 5 años prorrogables una sola vez.

Al respecto, el catedrático señaló que habría que hacer un inventario de las empresas que puedan sostenerse con el cambio y cuales no, y de allí saber cuál sería el impacto en la oferta disponible, la distribución, el almacenamiento y los precios del combustible.

“A lo mejor las empresas que sí lo podrán sostener se van a ver beneficiadas en el sentido que van a tener una capacidad mayor o un mercado para ellos”, dijo Rodríguez Cedillo, quien añadió que, desde el punto de vista empresarial, el decreto federal “beneficia de cierta manera a las grandes empresas y que las pequeñas son las más afectadas”.

El experto en política económica indicó que el impacto en Pemex se puede ver desde dos perspectivas. “La primera, Pemex, como un agente más en el mercado, tiene una fortaleza en infraestructura y tiene capacidad de competir y hasta de poder liderar el mercado o dirigirlo porque, aunque digan que es obsoleta tiene una gran infraestructura”.

“Si lo vemos desde el punto de vista de Pemex, como la rectora de la provisión de energía en el país, debe jugar en beneficio de todos, la petrolera tiene que ser el gran papá para todos los empresarios, para todas las empresas que jueguen. La paraestatal va a estar en una delgada línea entre ser distorsionador o ser incentivador, entre disminuir las capacidades del mercado o amplificarlas”, señaló.

Rodríguez Cedillo agregó que un indicador interesante que no debe perderse de vista es la balanza petrolera.

“Cuando vamos desagregando la balanza por mercancías, a veces es deficitario porque importamos más gasolina que la que exportamos, quiere decir que preferimos comprar a los de afuera que a los de adentro y automáticamente eso beneficia al empresario externo y no al local”, afirmó

En el caso de la exportación, indicó, podría haber una afectación negativa en el sentido que se quita suministro local para llevarlo al exterior, aunque también se podría entender que se tiene la capacidad de exportar porque hay una gran capacidad de oferta a nivel local que permite vender al exterior.

Costo beneficio

El experto dijo que en un sentido de costo beneficio, para Pemex era costoso no hacer el decreto y sí beneficioso; y para las empresas que son líderes es costoso el decreto y no beneficioso.

“Pero más allá del costo y beneficio, tenemos que ver los riesgos y oportunidades”, dijo el economista.

El catedrático añadió que era más riesgoso no hacerlo porque ya se invirtió muchísimo dinero a Dos Bocas “y eso puede llevar a una mejor oportunidad de reencauzar, reordenar, reeducar el mercado energético y ahora sí que exportemos y que la única justificación por la cual exportemos es porque tenemos exceso de producción y que el único argumento para importar sea porque a lo mejor hay un producto mucho mejor, no barato, mucho mejor que el nuestro, pues no es lo mismo mejor que barato”.

El doctor Rodríguez Cedillo agregó que si no se lleva al cabo y los empresarios no ven esta oportunidad y no ven a largo plazo, puede haber más riesgos, “ahora, si todos los agentes trabajan de manera coordinada esos riesgos se pueden minimizar hasta convertirse en beneficios para todos”.

Descartó que con las nuevas reglas haya desabasto o se encarezca el producto pues para que haya desabasto tendrían que acabarse las reservas petrolíferas y que los que importen ya quieran vender.— Iván Canul Ek

Precio/ Aumento

El economista Gabriel Rodríguez señala que el alza de gasolinas será generalizado.

Factores

El catedrático de la Uady señaló que en cuanto al aumento de precio es generalizado porque cada vez hay más consumo de gasolina, más vehículos, más actividades económicas que se suman y requieren vehículo, más gente que viene, empresas que vienen y traen su infraestructura de comercialización.

Alza normal

El especialista en política económica agregó durante la entrevista que “es un aumento normal en el precio de los combustibles en el país , pero es un aumento inmediato, abrupto, volátil no lo veo ni a corto ni largo plazo”.