EE.UU. entrega expediente de Ayotzinapa

Espera AMLO que pueda ayudar a esclarecer caso

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, entregó al gobierno federal un expediente que puede contribuir a resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, quiero agradecerle porque ya me mandó parte del expediente, no puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta”, aseveró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El Presidente reveló que hizo esta petición a la funcionaria durante su reunión virtual el 7 de mayo, en la que el principal tema era la migración y la cooperación para el desarrollo del sur mexicano y Centroamérica.

“Eran otros los temas que estábamos tratando, pero la comisión de derechos humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos”, expuso.

Una de las principales promesas de López Obrador tras asumir el poder en 2018 ha sido resolver este caso, porque lo considera un emblema de la represión del “periodo neoliberal”.

“Nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa, ese es el compromiso porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad y no he quitado el dedo del renglón”, prometió en su rueda de prensa.

“Platicamos con ella como hace 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana teníamos parte del expediente, y están por enviarnos esta semana el resto”, añadió.