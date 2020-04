El acuerdo es no cerrar la frontera con EE.UU., afirma López Obrador

MÉXICO.- El gobierno federal descartó cerrar la frontera con Estados Unidos, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa de hoy.

Asimismo, aseguró que la nación vecina no aplicará aranceles a las mercancías mexicanas.

Perjuicio para todos

“El acuerdo es no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías de México, cada vez está más integrada la economía, un cierre de frontera no solo nos afecta a nosotros, sino también a ellos”, expuso el mandatario.

Sobre este tema, indicó que se mantienen conversaciones con autoridades de Estados Unidos para evitar que los efectos negativos de la emergencia sanitaria por coronavirus perjudiquen aún más a las dos naciones.

“No conviene (cerrar la frontera), es importantísimo para la reactivación económica”, consideró el mandatario federal.

"Se atiende la emergencia"

López Obrador aclaró que el gobierno mexicano no solo está enfocado en que se mantenga el comercio con Estados Unidos, sino que aplicará otros programas para apoyar el rubro económico.

"No vamos a apostar solo a eso, vamos a reactivar la economía y el mercado interno con programas de uso intensivo de mano de obra", dijo.

El Presidente afirmó que se atiende la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 sin destruir la base económica de México.

Lo atendemos sin destruir nuestra base económica, no solo en las grandes empresas, sino también en las pequeñas empresas familiares del sector formal e informal. La segunda etapa es cómo reactivar la economía"

También mostró un vídeo con los perfiles curriculares de los encargados de enfrentar la pandemia, como el titular de Salud Jorge Alcocer.

Igual dijo que en su gira de trabajo de esta tarde solo pondrá en marcha el Hospital de Tlaxiaco, Oaxaca.

Sin embargo, dijo que no se detendrá a saludar a los ciudadanos a su paso.- Con información de Notimex y "El Universal"

