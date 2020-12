¿El aumento de salario mínimo incrementa tu crédito Infonavit?

MÉXICO.- En 2021, el salario mínimo aumentará 15 por ciento. Con el anuncio llegaron las dudas, pues los internautas empezaron a cuestionarse de qué manera el incremento influye en los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

¿De cuánto será el salario mínimo en 2021?

Será de 141. 70 pesos diarios de forma general y de 213. 39 pesos para la Zona Libre de la Frontera Norte.

Aunque en años anteriores el aumento de salario también incrementaba la deuda contraída con el Infonavit, ahora es distinto, pues el préstamo estaba regido por el sistema Veces Salario Mínimo (VSM). En la actualidad, tiene como referencia la Unidad de Medida de Actualización (UMA) que se basa en la inflación y no en el salario, por lo que no aumentará la deuda de los trabajadores.

Para cambiar el crédito de salarios a pasos solo hay que entrar a la página: https://micuenta.infonavit.org.mx/

.- Con información de Excélsior.