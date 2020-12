"El Bronco" da alternativa a las posadas y el vídeo lo vuelve tendencia

NUEVO LEÓN.- Nuevo León sigue con un alza en los contagios por Covid-19, por lo que el gobierno restringió las actividades durante los fines de semana para disminuir las infecciones. Ante la proximidad de las celebraciones decembrinas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, pidió evitar las posadas con una manera que se volvió viral.

"Cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas, no hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, hacemos un pedón juntos", declaró en una conferencia.

Este es mi gober de oro

Salud chinga 🍻 pic.twitter.com/ZLgYGmk02c — El Rob de PolancoⓂ️ (@robertolongoria) December 13, 2020

El comentario del gobernador desató memes y burlas en redes sociales, aunque también hubo quienes se tomaron con humor los dichos del mandatario.

Nada de posadas#QuedateEnCasa

Ya después armamos un pedon cómo dice mi amigo el Bronco pic.twitter.com/MEJTQBnJd6 — YoNoMeLlamoJavier (@jafetdmty) December 12, 2020

Ya lo dijo el bronco, no salgan y después todos 🍺🍺🤣😂🤣 pic.twitter.com/PEyPgVwF5W — donosolara27 (@donosolara27) December 14, 2020

Creo que por primera vez , le doy la razón al bronco pic.twitter.com/HBDyMyv4h9 — J.A. #SomosMexico🇲🇽#Mirmidones#ALIADOS (@Jose_SA_007) December 12, 2020

