Preocupan riesgos

El Ceesp reconoce que México no está en recesión

CIUDAD DE MÉXICO.— El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) reconoció que aun cuando México no está en recesión, pues no hay una caída generalizada de todos los sectores productivos, “la economía nacional se encuentra estancada y no muestra señales de una recuperación significativa”.

En su análisis semanal, el Ceesp explicó ayer que hay preocupación dado que para la economía persisten los riesgos internos, como la “delicada situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), y externos, como la epidemia del coronavirus y el impacto que puede tener en la economía global y la mexicana.

Relató que, en el caso de Pemex, a pesar de haber recibido 97.1 mil millones de pesos para fortalecer su situación financiera y mejorar su rentabilidad, el estado de resultados consolidado de la empresa para 2019 reportó una pérdida de 658.1 mil millones de pesos.

Destaca la delicada situación de la empresa más importante del gobierno federal, donde además hubo un subejercicio del gasto público y falta de inversión en exploración y producción.

Adicionalmente, informó, la administración cerró la puerta a inversiones privadas, lo que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a futuro, pues cierra una fuente de inversión —la privada— que ayudaría significativamente a recuperar el crecimiento.

Sector en crisis

El organismo del sector privado destacó además la caída de la construcción, que en 2019 se contrajo 11.8%, reducción que incluye el debilitamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de las obras de ingeniería civil, donde se concentra el levantamiento de infraestructura, que el año pasado se contrajo 6.1%, para acumular seis años consecutivos a la baja.

Por ello, el Ceesp insistió en que la economía no muestra señales de recuperación, pues aún cuando se anticipa un ligero crecimiento de 1.0% para este año, esto no será suficiente para las necesidades del país.

Además, cuestionó la reducción del gasto público para privilegiar los programas sociales emblemáticos del gobierno, “debido a que para fomentar el crecimiento es necesario mayor inversión, mantenimiento y creación de infraestructura, tal como lo indican los criterios de política económica”.

Para el Cessp, un elemento de riesgo es el impacto que puede tener en la actividad productiva mundial la propagación del coronavirus, pues los mercados financieros ya reflejan nerviosismo por los efectos de esta enfermedad, que ocasionó que las principales bolsas del mundo reportarán caídas importantes en las últimas semanas.

Por todo lo anterior, el Centro de Estudios recomendó para crecer un ambiente de certidumbre, medidas claras y acciones eficientes que propicien el entorno idóneo para que empresas y personas se desarrollen de la mejor manera. No hay nada como la confianza en un ambiente tan riesgoso, de nerviosismo y de alta volatilidad global, aclaró.—Forbes

Recorte Cálculo

La OCDE recortó su cálculo de crecimiento para la economía mexicana por el coronavirus.

La OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó el pronóstico de crecimiento de México, de 1.2% a 0.7% para este año y de 1.6% a 1.4% para 2021, en el que se considera el coronavirus.

