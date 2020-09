"El chancletazo" como castigo será castigado con prisión

GUADALAJARA.— Una forma "tradicional de educar" a los hijos ha sido "el chancletazo", ese golpe que se le da a los niños con una sandalia. Sin embargo, y para dicha de muchos pequeños este castigo podría acabarse, ya que pronto sería castigado por la ley.

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ha propuesto desde hace seis meses en el congreso castigará por ley "el chancletazo", para ello busca modificar el Código Penal y así poder imponer de seis meses a cinco años de prisión a quien lo aplique.

Asimismo, se dio a conocer que la ley “chanclazo” se aplicará a aquellos que estén al cuidado de un menor y alteren su salud o integridad física, así como daños a nivel psicológico.

Los menores y adolescentes que sean víctimas de estas agresiones podrán presentar sus denuncias ante la Procuraduría Especializada o bien, en los centros de atención de emergencias.

De acuerdo con el mandatario, La “ley antichanclazo” tiene la finalidad de la crianza positiva de forma respetuosa, evitando los castigos corporales y físicos como parte de ésta.

Esta propuesta ha causando inconformidad, pues algunas personas señalan que mientras padres de familia podrían ir a la cárcel, actos ilícitos como la corrupción o el narcotráfico siguen impunes.- Con información de Vanguardia.

Ojo: no hay ninguna #LeyAntichancla Nadie irá a la cárcel por nalguear o chanclear a su hijo siempre que no sea excesivo el castigo. Para evitar confusión: lo que castiga la Ley es el maltrato infantil o abuso que cause daño físico, sociológico. Se pena hasta con 5 años de cárcel pic.twitter.com/zDl3ufSzL1