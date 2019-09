“El Chapo” quiere que su dinero sea para comunidades indígenas

MÉXICO.- El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, José Luis González Meza, informó que junto con la repatriación de su cliente buscan que se devuelva a México el dinero que pretende decomisarle el Gobierno de Estados Unidos.

Al exlíder del cártel de Sinaloa lo condenaron el pasado 17 de julio a cadena perpetua más 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York quien lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban; incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas.

De acuerdo con su defensor, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14.000 millones de dólares que forman parte de sus bienes. Sin embargo, él desea que el dinero se entregue a los pueblos originarios, una alusión a las comunidades indígenas.

El Chapo “dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México; él esta totalmente de acuerdo en que regrese a México el dinero; con una suplica al presidente López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas“, aseveró González Meza en conferencia de prensa.

La declaración se dio luego de que en el Senado se promueva la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante. Al igual que el de cualquier criminal al que se le juzgue en Estados Unidos.

Sobre su posible repatriación a México, su apoderado judicial, Juan Pablo Badillo Soto indicó que el juicio no es válido porque no lo pusieron a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York “donde no era requerido”.

Según Soto los documentos de extradición señalan que “si el imputado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente”.

Los defensores criticaron las condiciones inhumanas en la que vive Guzmán; y amagaron con revelar los nombres de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que están “poniendo trabas” en el proceso de repatriación del dinero y de su cliente.