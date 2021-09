El Complemento Carta Porte, hasta enero de 2022

CIUDAD DE MÉXICO.— La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y la Confederación Nacional de Transportistas (Conatram) dieron a conocer que acordaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la aplicación del Complemento Carta Porte se aplique hasta 2022.

Esto, luego de que finalizó la mesa de trabajo entre representantes de Canacar con Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, y Carlos Alfonso Morán Moguel, subsecretario de Transportes. En la reunión se acordó también:

1.— Antes del 15 de septiembre se publicará los cambios al Complemento.

2.— Habrá prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021 y un periodo de prueba del 1 al 31 de diciembre. En este periodo se instalarán nuevamente mesas de trabajo para los aspectos jurídicos, normativos y de seguridad.

3.— El SAT desarrolla una aplicación gratuita que facilitará el cumplimiento del Complemento a los pequeños transportistas.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández, manifestó que los nuevos requisitos para mover carga que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) generarán retrasos, problemas para mover la carga y multas por demoras.

Con el Complemento Carta Porte que se les pedirá para mover carga por la vía terrestre, aérea y marítima habrá un impacto fuerte, si permanecen tan rígidos los requisitos, advirtió.

El formato

Al solicitarse a los transportistas que llenen el formato con la información completa del conductor y del vehículo, además de los detalles de la carga, puede suscitar problemas porque si el chofer se enferma o se descompone el camión, no podrá salir la carga, indicó.

El problema está en que "poner placas y el nombre del conductor, puede frenar la salida de carga, no sabes si se va a reportar enfermo. Si se declara enfermo el conductor no podrá salir la mercancía. Si se ponchó la llanta del auto y no puede salir, tampoco saldrá la mercancía", expuso.