MÉXICO.- Aunque el coronavirus Covid-19 ya llegó a México, no hay razón para suspender clases o trabajos, comentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

También indicó que "no hay indicación para cerrar escuelas, trabajo o tener ausencias en forma generalizada".

"Estamos en escenario 1, se calculan pocas decenas de casos que podrían haber alrededor de las personas confirmadas", dijo el subsecretario de Salud.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario presentó algunas recomendaciones básicas para evitar el contagio del virus.

Entre las medidas que la población debe tomar están lavarse las manos constantemente, taparse la boca al estornudar, y no saludar de mano y beso.

Este viernes, el gobierno federal confirmó los dos primeros casos de coronavirus en el país. Uno es un hombre de 35 años en Ciudad de México, el otro es de Sinaloa.

El presidente López Obrador aseguró que en sus giras de trabajo no dejará de tener contacto con sus simpatizantes, quienes acostumbran saludarlo de mano, besarlo o abrazarlo.

"No puedo… No hay cambio para nada, será lo mismo", aseguró minutos después de que el subsecretario de Salud recomendó evitar el contacto por el virus.

El mandatario recordó que en 2009 con la crisis de la influenza fue criticado porque llevó a cabo un acto público en su natal Tabasco, cuando era opositor.

"Se exageró en aquel tiempo y se prohibió que se llevaran a cabo reuniones. Me tocaba ir a giras porque le teníamos que pedalear, era trabajar todos los días, informando. Me tocó Tamulté de las Sabanas y me criticaron. ¿Y a dónde creen que voy hoy?"