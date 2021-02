El Covid dejaría de afectar a los mexicanos en octubre de 2022, revela un análisis

El más reciente reporte del Modelo Evolutivo COVID19-UAMI, que publica el Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), prevé que en la primera semana de octubre de 2022 México podría llegar a cero contagios de SARS-CoV-2, informa "Aristegui noticias".

De acuerdo con ese portal de noticias, una vez asimilada la nueva ola de infecciones y el retraso en la aplicación de vacunas desde enero se llevó al cabo el ejercicio estadístico, que incluye datos desde el día cero o primer caso –28 de febrero de 2020– hasta el pasado 23 de enero.

Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, y Marco Antonio Pérez Méndez, investigador de la institución, indicaron que el ritmo de expansión futura se ajustará a la trayectoria de una curva Gompertz.

Sobre esa base, señalaron, “el punto máximo, en que por fin se llegaría a cero contagios adicionales, sería en la primera semana de octubre de 2022”, con un acumulado de 3 millones 278 mil 208 personas.

Paramédicos ingresan a una persona infectada con Covid-19 al Hospital General de Saltillo, Coahuila. Un estudio revela que el coronavirus seguiría entre los mexicanos hasta octubre de 2022 (Foto de EFE)

En abril comenzaría a bajar

El nivel de inflexión, cuando se registre la tasa máxima de crecimiento de los enfermos previo al inicio del descenso, “se extiende hasta alrededor del día 400: a principios de abril de 2021, de acuerdo con nuestros resultados”.

Cabe señalar que ese nivel de inflexión en los modelos originales se había considerado entre fines de abril y principios de mayo de 2020 por la UNAM y la Secretaría de Salud, pero se fue posponiendo hasta que decidieron no hacer más previsiones.

Si bien las gráficas de expansión que presenta cada noche la Secretaría de Salud muestran el inicio de un descenso, “algo que hemos aprendido es que los cambios de tendencia locales con frecuencia se confunden con cambios definitivos”, señalan los especialistas.

Complicación en cifras de muertos

Respecto al número de fallecimientos, aclaran que dada la calidad de la información, objeto de múltiples rectificaciones por diversos investigadores, no es posible operar el modelo Gompertz con las cifras oficiales.

Sugieren trabajar con la tasa de letalidad, es decir, el coeficiente acumulado fallecimientos/contagios que en general ha tendido a bajar rápido en el resto de países.

Trabajadores de servicios funerarios trasladan a una persona fallecida por Covid-19 en Guadalajara, Jalisco. Las cifras de muertos a causa del coronavirus son confusas en el país (Foto de EFE)

Sin embargo, “lo ha hecho a un ritmo pasmosamente lento en el nuestro”, al pasar de 11% el 30 de abril de 2020 a 8.5% en la actualidad, “con mucho el más alto del mundo”.

En opinión de los expertos de la UAM, la estrategia con que México afronta la pandemia “demanda más que nunca un golpe de timón, sobre todo porque no existe, aseveran múltiples observadores, académicos y organismos especializados nacionales e internacionales” que observan movimientos casuísticos, con todas las esperanzas puestas en la aplicación de las vacunas.

Mal panorama para la vacunación

Sin embargo, México debe esperarse a que los países desarrollados apliquen la inoculación a una parte considerable de su población y lo que sobre fluya a las economías en desarrollo.

Para que una meta de vacunación más realista que la expuesta por el gobierno se materialice entre el primero de marzo de 2021 y el 31 de agosto de 2022 –considerando los 87 millones de personas de 18 años y más que reporta el Censo General de Población y Vivienda 2020– es necesario inocular de 159 mil a 318 mil diarios y sin descanso, dependiendo de si se requiere una sola aplicación o dos.