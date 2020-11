El desborde del Grijalva causa más daños en Tabasco

“Lo poco que tenía se perdió”

VILLAHERMOSA, Tabasco (El Universal).— El río Grijalva, el segundo más caudaloso del país, se desbordó ayer y provocó que varias colonias de Villahermosa quedaran bajo el agua, mientras otras tuvieron que ser desalojadas.

Desde la madrugada del lunes el cuerpo de agua creció e inundó decenas de hogares, mientras los tabasqueños trataban de rescatar sus bienes. Algunos subieron sus pertenencias a las azoteas, mientras otros abandonaban la zona con lo que pudieron salvar.

La avenida Calderón Marchena, en la colonia Gaviotas Sur, fue la ruta que siguió el río Grijalva para extenderse. En esa calle se observaron desde actos de solidaridad para apoyar a los vecinos del lugar, hasta saqueos de supermercados.

Elementos del Ejército y los mismos habitantes de Villahermosa trabajaron en conjunto para evitar pérdidas humanas y materiales, aunque en general permeaba la frustración.

“Lo poco que teníamos lo perdimos, se lo llevó la naturaleza”, lamentó Lorenzo López López, quien emigró de Chiapas a Tabasco hace ocho años. La casa de Lorenzo fue una de las tantas que quedó bajo el agua.

Durante la madrugada, subió sus pertenencias a la azotea con ayuda de su esposa y sus hijos, pero no rescataron todo. “La verdad no hemos recibido ayuda del gobierno, no nos han dicho dónde podríamos hacer un trámite para acceder a un apoyo y estoy preocupado porque tengo cuatro hijos”.

En parecida situación estaba Silvino Díaz, quien veía con nostalgia cómo su refrigerador flotaba en su casa, mientras criticaba que las autoridades no les hayan explicado cómo los apoyarán.