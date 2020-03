El empresario José Kuri, primer fallecido por coronavirus en México

MÉXICO.- Este domingo falleció el empresario José Kuri Harfush a causa del coronavirus Covid-19, es la primera víctima mortal en México.

Fue el periodista Raymundo RivaPalacio quien informó el deceso del primo hermano de Carlos Slim. Falleció en la Ciudad de México, a las 19:30 horas.

El periodista reportó que Kuri llegó de Vail EE.UU. la semana pasada, junto con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, quien también dio positivo a Covid-19.

Sin embargo el empresario de 71 años quien fue sometido a las pruebas al llegar pero no presentaba síntomas del virus sino hasta cuando estuvo en su casa. Aunque aseguran que esta mañana comenzó a dar muestras de recuperación, horas más tarde entró en crisis debido a los síntomas.

El empresario se desempeñó como director de Grupo Financiero Inbursa y como director independiente en Grupo Carso, también fue director de Minera Frisco.

A través de Twitter diversos empresarios y conocidos del empresario lamentaron su fallecimiento y exhortaron a extremar las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19.

Lamentable la noticia de la muerte del empresario José Kuri por coronavirus. Si se murio él que te espera a ti en el INSABI. Por favor, cuídate. Esto no es un juego.

Falleció el empresario José Kuri. Es la primera muerte en México por el #COVID19mx



Extrememos precauciones TODOS. La 4T no lo va a hacer. Recortaron presupuesto a salud y no le han dado la importancia a la PANDEMIA.



Sigan recomendaciones de @WHO



😷🙏🏼