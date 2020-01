Él es Alberto, el indígena tzotzil que irá a la Fashion Week de Nueva York

MÉXICO.- Ser tejedor puede ser visto con malos ojos en una sociedad que no acostumbra ver a un hombre dedicado a esta actividad, sin embargo, Alberto López Gómez, un indígena tzotzil, tomó la decisión de serlo y empezó a trabajar en sus diseños para poder vivir de eso.

“Tú eres hombre, perteneces al campo”, escuchó Alberto en más de una ocasión mientras caminaba en las calles de Aldama, Chiapas. “No llores, no estás haciendo nada malo”, se decía una y otra vez cuando caminaba a casa para que su mamá le enseñe lo que haría realidad su sueño: tejer en telar de cintura.

El talento y la perseverancia del joven de 31 años hablan. El próximo mes Alberto estará en el Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda en el mundo y que ocurre en Nueva York.

Alberto López Gómez tenía 25 años cuando decidió ya no ser más un agricultor y empezó una revolución para romper los estereotipos de género en la comunidad tzotzil de la que forma parte.

“Tardé en decirle a mi mamá que quería aprender a trabajar en telar de cintura, se sorprendió porque ningún hombre lo hacía, pero me apoyó desde el primer momento”, dijo Alberto a El Universal.

Pese a los señalamientos y admirado por el trabajo, dio sentido a su talento con un objetivo: difundir y dignificar huipiles, vestidos, bordados y artesanías tzotziles.

“Me encerraba en mi casa a trabajar para que la gente no se burlara de mí. Me criticaban porque no querían ver a un hombre tejiendo, pero yo intentaba no escuchar”.