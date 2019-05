El estudiante mexicano que pelean Harvard y otras 8 universidades

MÉXICO.– Daniel Marín Quiroz es un estudiante mexicano al que aceptaron en 9 universidades estadounidenses; de ellas, 6 pertenecen al grupo de la “Ivy League”, como se conoce a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, algunas de las mejores del mundo, las más caras y de difícil acceso de ese país.

El estudiante del sistema de preparatoria del Tecnológico de Monterrey fue aceptado por Harvard, Stanford, Yale, Columbia, la Universidad de Pennsylvania, Duke, Brown, Dartmouth y la Universidad de Rice. En todas ellas, con excepción de Yale con 92%, le ofrecieron una beca al 100%. Además, Harvard y Stanford le ofrecieron cubrir todos sus gastos de comida y residencia durante el tiempo que duren sus estudios.

“Columbia y Yale me invitaron a Nueva York y New Haven con todos los gastos pagados para conocer sus instalaciones. Duke me nombró becario Karsh International que es una beca al 100% para estudiar en la universidad, Rice me nombró Trustee Distinguished Scholar que me ofrece también una beca por mérito científico, y Columbia me nombró becario Eaglestone que me proporciona tutores personales y financiamiento para investigaciones, viajar a conferencias en el extranjero, o financiar proyectos personales como una startup”, dijo Daniel.