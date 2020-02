El feminismo será antineoliberal o no será, afirma Irma Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO.- El feminismo será antineoliberal o no será, afirmó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Según señaló, el gobierno federal está lleno de mujeres que han luchado por la justicia, la equidad y la democracia desde siempre.

"Feminismo neoliberal"

Vía Twitter, la secretaria indicó que, en la lucha por un gobierno partidario, la SFP anuncia el primer concurso profesional exclusivo para mujeres, aunque no dio más detalles.

— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 24, 2020

Este fin de semana, Irma Sandoval pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz".

Para esa fecha se está convocando a un paro nacional de mujeres, con el objetivo de mostrar su fuerza en la sociedad.

¿Paro de hombres?

También desde Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras"

"A la derecha, lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente López Obrador estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción", dijo.

"Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas", escribió la funcionaria.

Más grupos en el paro

Confederaciones y cámaras empresariales se sumaron a la lista de organismos que respaldan el paro nacional.

Entre ellas figuran la Coparmex, Canaco, Consejo Coordinador Empresarial y Canacintra.

La Concanaco afirmó que, si bien respeta la iniciativa, no la promoverá porque ésta tendría un costo económico de 26 mil millones de pesos.

