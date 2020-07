El ''hola'' de Vicente Fox desató el repudio popular en México

Con un simple “hola”, el expresidente de México Vicente Fox Quesada desató el repudio popular en México.

El exmandatario saludó anoche domingo a sus 1.3 millones de seguidores en Twitter.

Le respondieron con una avalancha de tuits —4,700 hasta las 5 de la tarde de hoy lunes— que incluyeron saludos de cortesía, pero también insultos, burlas, alusiones a drogas, a la locura, a su ortografía, a su célebre frase “Comes y te vas”, a lo que cobra por cantar “Las mañanitas” y a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que de acusado se convirtió en testigo-informante de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Las muestras de rechazo se extendieron a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, al PAN y al exsecretario de Seguridad Pública de México preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, entre otros.

Fox Quesada cosechó además 20,000 Me Gusta y el respaldo de 2,700 tuiteros que compartieron su saludo.

Si contesto este saludo no es con cargo a mi recibo Telmex verdad ?

Yo mejor no lo saludo, no vaya ser que me cobre.