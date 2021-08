"El IMSS no me iba a salvar, pero sí matar de puros corajes", acusan

QUERÉTARO.-Largos tiempos de espera, entrega de medicamentos restringida, negación a otorgar citas médicas y falta de atención administrativa, así caracteriza una internauta los tratos recibidos por parte de personal del Seguro Social, adscrito a la Unidad Médica Familiar número 10, en la capital de Querétaro.

"Es importante mencionar que mi rencor hacia el Seguro Social no es gratuito ni reciente, pero se agravó más este año cuando mis papás, ambos mayores de 70, se enfermaron de la Covid", narra la derechohabiente en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio, personal de salud negó la atención médica a domicilio para dos adultos mayores, así como facilitar un tanque de oxígeno.

"Me dijeron que ahí no hacían eso porque no tienen suficiente personal; entonces les pedí que les proporcionaran oxígeno, porque traían su nivel de oxigenación baja y yo no lograba conseguir un tanque o concentrador, pero tampoco me ayudaron", señala.

Acusa falta de empatía en el IMSS

Además, la derechohabiente denuncia la "falta de empatía o de tolerancia" para con los pacientes en las citas médicas y la entrega de horarios equivocados para solicitar servicios de laboratorio.

La publicación ha servido para que otros internautas denuncien sus experiencias negativas en la atención médica que se ofrece en la capital queretana: "El IMSS no me iba a salvar, sino a matar de puros corajes", sentencia la derechohabiente.

