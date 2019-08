Padres luchan contra reloj

El IMSS presta medicamentos a hospital infantil

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Tres meses de peregrinar en dependencias federales, con plantones frente a Palacio Nacional, decenas de oficios y escritos, vídeos y denuncias en redes sociales, un bloqueo y manifestación en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en busca de la respuesta gubernamental que permita el abasto del medicamento llamado metrotexate.

Son decenas, tal vez más de un centenar de padres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil “Federico Gómez”, quienes están en una lucha contra reloj para terminar con el desbasto de este medicamento en el Sector Salud y con ello salvar la vida de sus hijos.

Israel Rivas, padre de un menor con cáncer, lamentó que a tres meses de denunciar el desabasto del medicamento, con escritos incluso dirigidos a la Presidencia de la República, no haya una respuesta concreta del gobierno federal.

“Han tratado de descalificarnos, de decir que pertenecemos a determinado partido político”, dijo Rivas, quien pidió empatía al sector salud y al ejecutivo federal.

En entrevista, expuso que el bloqueo al aeropuerto solo será el primer paso en caso de que hoy no haya una respuesta puntual de las autoridades respecto al abasto inmediato del metrotexate.

“Necesitamos el medicamento urgentemente, pero hay una indolencia del gobierno ante nuestras demandas. Sí hay dinero para los “ninis”, para los países de Centroamérica, pero no para la quimioterapia de nuestros hijos. Ellos ya no pueden esperar”, advirtió.

Rivas Bastida recordó que hace tres meses solicitaron en Palacio Nacional una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle la grave situación de desabasto del medicamento y el riesgo de que niños fallezcan por esa causa, pero no hay respuesta.

Por su parte, Giovanni, papa de un bebe de un año, llamado Ian, que tiene leucemia, a través de redes sociales aseguró que hace algunas semanas su bebé estuvo muy grave.

“Afortunadamente y gracias a la labor de los doctores del Hospital Federico Gómez, salió de la urgencia, pero para recuperarse requiere de un medicamento llamado Metrotrexate”, señaló el padre.

“Yo como muchos padres le pido al gobierno federal, al señor Andrés Manuel López Obrador, a los diputados y a los senadores que hagan algo por mi hijo y por tantos niños que lo necesitan, pues este desabasto nos ha afectado bastante”, agregó.

Paola, madre de una niña con cáncer, exigió al gobierno federal, también en un vídeo en redes sociales con la etiqueta #ConLosNiñosNo, que se surta el citado medicamento.

“No hay respuesta del gobierno, hemos ido a Presidencia, para tratar de salvar la vida de los pequeños. Su vida depende de estos medicamentos, hacemos un llamado para que lo hagan de la forma más pronta, tomaremos calles, casetas, aeropuertos. Estamos hablando de la vida de muchos niños por falta de medicamentos”, puntualizó.

Cubren una demanda

Por otro lado, para atender el desabasto de metotrexate en el Hospital Infantil “Federico Gómez” y no suspender los tratamientos de niños con cáncer, el IMSS liberó un préstamo de 400 frascos del fármaco, los cuales llegaron ayer a la unidad médica y se administraron a los pacientes que lo requieran.

En conferencia de prensa, Mónica Villa, directora médica del hospital informó que los medicamentos que recibirán del IMSS cubren la demanda de semana y media; advirtió que el desabasto de dicho fármaco no es exclusivo del Federico Gómez.

“El instituto de Pediatría no tiene, el de Cancerología tampoco tiene este medicamento, es una situación a nivel nacional. Sobre el préstamo, esta aportación que hace el IMSS nos resuelve más de una semana tratamientos”, comentó.

La directora médica explicó que Laboratorios Pisa es el único proveedor que produce el metotrexate, pero en la actualidad tiene problemas administrativos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por lo que no ha podido entregar el fármaco a Productos Hospitalarios, empresa que se encarga de preparar las dosis que el Federico Gómez administra a cada paciente.

“Ayer Pisa nos envió un oficio en donde informó que no ha podido entregar el producto por trámites administrativos, es el único dato que nos dio el laboratorio, que no se apegó a normas de la Cofepris y administrativamente había deficiencias”, mencionó.

Luis Juárez Villegas, jefe del departamento de Hemato-oncología del Hospital Federico Gómez, detalló que en un año, esa institución recibe alrededor de 300 nuevos pacientes, de los cuales 40% requiere de este fármaco.

“Estos pacientes son los que pueden verse afectados si hay retraso en la adquisición del metotrexate, pero eso no significa que los 120 que son en promedio se quedaron sin sus dosis, en realidad son pocos los pacientes que quizá retrasaron la administración, porque esta crisis se presentó la semana pasada y esta, pero enfatizamos en que hemos buscado cómo obtener el medicamento, también ajustamos los tratamientos, no podemos esperar a que haya una solución y dejar pasar meses, vamos haciendo ajustes para que los niños no padezcan”, dijo.

Metotrexato Problemas con Cofepris

El proveedor de metotrexato tiene problemas con la Cofepris, lo que complicó la entrega del fármaco a hospitales.

Proveedor

Mónica Villa, directora del Hospital “Federico Gómez”, informó que Laboratorios Pisa no ha podido surtir el metatrexato por problemas administrativos con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Importación

El Issste indicó que tuvo un problema de desabasto de fármacos para el tratamiento contra el cáncer, porque que se detuvo la producción nacional de los mismos y se recurrió a la importación.