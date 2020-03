El incendiario manifiesto de la Huelga Mundial de Mujeres, convocada para este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, declara: “Si las mujeres se detienen, el mundo se detiene”.

En México, la protesta lleva por nombre #UnDíaSinNosotras y se realizará el lunes 9.

La huelga es convocada por la asociación Womens Global Strike (Huelga Mundial de Mujeres), con presencia incluso en México, donde para este domingo 8 ya se programó la “Huelga Ni una Menos” a las 2 p.m. en Chihuahua y una marcha a las 5 p.m. en Mazatlán, Sinaloa.

En Mérida, Yucatán, además del paro femenil del lunes, se programó la marcha “¡Nosotras Paramos!” que a las 8 a.m. del domingo 8 partirá del Monumento a la Patria, ubicado en la avenida Paseo de Montejo.

Polémica por la Huelga Mundial de Mujeres

Para quienes navegan entre el mar de comentarios a favor y en contra que genera el paro femenil, el manifiesto de la Huelga Mundial de Mujeres se convierte en un faro que ilumina entre la oscuridad y guía hacia tierra firme y segura, en este caso a los motivos de la protesta global.

Pedimos que las feministas y sus aliados suspendan su trabajo en este día para reconocer las raíces de los derechos laborales del Día Internacional de la Mujer y mostrar al mundo que cuando las mujeres se detienen, el mundo se detiene. Así comienza el manifiesto “Declaración Conjunta: Llamado a la Huelga Mundial de Mujeres 2020”.

“Creemos que nuestras demandas son comunes en todo el mundo:

Trabajo decente y salarios dignos para todas

Poner fin a la violencia de género

Acceso justo a los recursos

Soberanía alimentaria para todas

“A lo largo de la historia, las huelgas han sido una táctica efectiva para aprovechar el poder de los movimientos para influir en el cambio.

“El Día Internacional de la Mujer no es una campaña de marketing para hacer que las mujeres se sientan bellas: es un día en que las mujeres se han levantado y protestado, un día en que exigieron sus derechos y pusieron sus vidas en peligro por ellos.

El manifiesto cierra con un último llamado: “Honremos esa historia, reivindiquemos este día y revivamos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros derechos humanos” .

Los por qués de la Huelga Mundial de Mujeres

En su parte medular, el manifiesto detalla las razones de la Huelga Mundial de Mujeres para quienes se preguntan “por qué necesitamos hacer esto".

La riqueza y el trabajo mal pagado o no pagado

“Porque la desigualdad ha crecido al mismo tiempo que la riqueza. Porque esa riqueza ha sido en gran parte creada por mujeres que no llegan a compartirla. Vivimos dentro de un orden económico que explota a las mujeres y se beneficia del trabajo de cuidado gratuito o mal pagado que realizamos, y de los bajos salarios y la flexibilización de las condiciones de trabajo”.

Desplazamiento y enfermedades

“Porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles ha destruido el medio ambiente y los efectos del cambio climático también se sienten más profundamente en las mujeres. Es más probable que nos veamos desplazadas, que tengamos que viajar más lejos para buscar agua y que suframos los efectos sobre la salud del aumento de la salinidad causado por el aumento del nivel del mar”.

El trabajo de cuidado no remunerado

“Porque en todo el mundo, las mujeres y niñas continúan realizando más de tres cuartos del total de trabajo de cuidado no remunerado. Este trabajo continúa siendo subvalorado y no se incluye en el cálculo de los Producto Interno Bruto (PIB) nacionales, a pesar de que la economía no funcionaría sin él. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado no remunerado que los hombres en todas las regiones, lo que va de 1.7 veces en América Latina a 3.4 veces en África, 4 veces en Asia y 4.7 veces en los países árabes. Asimismo, el trabajo doméstico remunerado suele realizarse en condiciones precarias y con muy bajos salarios”.

La brecha salarial

“Porque las diferencias salariales entre hombres y mujeres están estancadas en muchos países, y en algunos están aumentando. La brecha salarial mundial podría tardar hasta 202 años en cerrarse”.

Compromisos incumplidos

“Porque no se cumplieron las promesas hechas por nuestros gobiernos de promover la igualdad, el desarrollo y la paz para todas las mujeres hace 25 años, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Plataforma de Acción de Beijing, y las mujeres y las niñas continúan sufriendo discriminación y violencia en todas partes del mundo”.

México: dos feminicidios al día

México cerró el año 2019 con 980 feminicidios, tres de ellos se cometieron en Yucatán. En el primer mes de 2020 un total de 72 mujeres fueron víctimas de feminicidios, una más que las 71 asesinadas por razón de género en enero de 2019, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Prácticamente, dos mujeres fueron asesinadas por feminicidas cada día de enero de 2020.

En esas cifras rojas no se incluyen los crímenes horrendos que sufrieron la joven Íngrid Escamilla y la niña Fátima en febrero en Ciudad de México.

Ambos feminicidios encendieron la mecha del polvorín llamado indignación popular que no solo exige medidas que frenen la violencia misógina sino convocó a la Huelga Nacional de Mujeres para este lunes 9 de marzo.

Cómo unirse a la Huelga Mundial de Mujeres

La Huelga Mundial de Mujeres invita a realizar las siguientes medidas de protesta:

Retírese del trabajo formal: no vaya a su lugar de trabajo ni abandone su lugar de trabajo a una hora acordada con sus colegas el 8 de marzo de 2020.

del trabajo formal: no vaya a su lugar de trabajo ni abandone su lugar de trabajo a una hora acordada con sus colegas el 8 de marzo de 2020. Retírese del trabajo de cuidado: no haga tareas domésticas, responsabilidad doméstica y, cuando sea necesario, solicite a los socios y aliados varones que muestren solidaridad asumiendo las responsabilidades del hogar, la familia y la comunidad.

del trabajo de cuidado: no haga tareas domésticas, responsabilidad doméstica y, cuando sea necesario, solicite a los socios y aliados varones que muestren solidaridad asumiendo las responsabilidades del hogar, la familia y la comunidad. Reduzca la velocidad de su trabajo: cuando no sea posible retirarse por completo del trabajo, reduzca la velocidad de su trabajo como una forma de protesta.

velocidad de su trabajo: cuando no sea posible retirarse por completo del trabajo, reduzca la velocidad de su trabajo como una forma de protesta. Organice una reunión o marche: ¡Reúna a mujeres y aliados queer en sus redes y comunidades para marchar, hablar y unirse!— Flor de Lourdes Estrella Santana

