Cumple un requisito

El jefe de Guardia Nacional deja el servicio militar

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El comandante de la recién creada Guardia Nacional de México, el general Luis Rodríguez Bucio, se jubiló del Ejército para cumplir el requisito de que el nuevo cuerpo de seguridad tenga un mando civil, informó ayer martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“El comandante de la Guardia Nacional, el general de brigada D.E.M. Luis Rodríguez Bucio, causó baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea el pasado 31 de agosto”, detalló la institución en un comunicado.

A Rodríguez Bucio se le aplicó el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el cual establece los 63 años de edad como límite en el servicio activo para un general de brigada.

Ascenso

Aunque se retiró del Ejército, Rodríguez Bucio ostenta ahora el grado de general de división, ya que la ley establece que los militares en retiro ascienden al grado inmediatamente superior considerando los años de antigüedad en el Ejército.

Al dejar de ser un militar en activo, Rodríguez Bucio ya cumple el requisito establecido en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y que establecía que dicho organismo debe tener un mando de carácter civil y no militar.

En el comunicado, la secretaría justificó que cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo nombró comandante de la Guardia Nacional el pasado en abril pasado, Rodríguez Bucio “ya se encontraba en trámite de retiro de las Fuerzas Armadas”.

La creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo conformado por militares, marinos y policías, fue avalada por unanimidad en el Congreso mexicano con la promesa de que el organismo tendría un mandato civil.

López Obrador sorprendió al situar a Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional, junto a otro general del Ejército, un contraalmirante de la Secretaría de Marina y solo una comisaria de la Policía Federal.

Organizaciones de derechos humanos se han opuesto frontalmente a que la Guardia Nacional estuviese comandada por miembros del Ejército, que ha sido acusado de vulnerar los derechos humanos durante su lucha contra el narcotráfico emprendida en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Además, la creación de la Guardia Nacional ha suscitado protestas de la Policía Federal, dado que está prevista la desaparición de este cuerpo cuyos miembros tienen más dificultades para ingresar a la Guardia que los militares.

El objetivo de este nuevo organismo es el de reducir la cifra récord de 33,369 asesinatos registrados el año pasado en México.

En su primer informe de Gobierno, presentado este domingo, López Obrador explicó que ya se han desplegado 58,600 agentes de la Guardia Nacional y tiene el objetivo de llegar a los 140,000.

Cámara espía

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró ayer a la prensa una cámara de vídeo con la que, según denunció, lo espiaban en uno de los salones del Palacio Nacional en el que había mantenido reuniones con gobernadores y empresarios.

“No hay nada secreto, no se esconde nada, por eso no le damos mucha importancia a estas acciones, a que se encontró este aparato”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina. “Sí acaso me llamó la atención porque era muy pequeñito”.

López Obrador mostró en su mano la diminuta cámara, según dijo, estaba funcionando en una de las salas donde todo el mundo va a hacer propuestas. No aclaró cuándo ni quién pudo colocarla. “Pudo ser gente de fuera”, señaló. Solo comentó que los técnicos le dijeron que la memoria del aparato tenía que ser descargada cada cierto tiempo.