“El Mijis” formaría un partido político con “Un México más chido”

Pedro Carrizales, mejor conocido como “el Mijis”, es un diputado local de San Luis Potosí. En una entrevista con el medio Quadratín expresó que hay posibilidades de que su movimiento, “Un México más chido”, se convierta en un partido político.

“Cuando deje mi diputación no crean que me quedaré sentado escribiendo versos, si sigo a la federal está chido, y si no también”, manifestó sobre sus aspiraciones a una diputación federal .