“El Mijis” revela foto posando “como Adán” para calendario

MÉXICO.- Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis” y diputado local por San Luis Potosí, compartió una fotografía “como dios lo trajo al mundo”.

Como Adán

En la instantánea, el diputado aparece con un grupo de amigos de su juventud, además la acompañó con una breve descripción,

La imagen se capturó en 2015 y en ella figuran seis jóvenes sin ropa cubriendo sus genitales con una hoja, haciendo alusión a “Adán”.

“El Mijis” en calendario

Foto: Twitter.

De acuerdo con su relato, la imagen era parte de un proyecto de “calendario” para recaudar fondos.

“En el 2015 recorrimos 7 estados en bici por un grito de existencia. Quisimos hacer nuestro calendario para recaudar lana. No lo hagan y menos con una planta que da alergia! La calle no me mató; me ayudó a encontrar el motivo de mi existencia y una familia! Encuéntrenme”, escribió el legislador.