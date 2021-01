Campeche retroceso y no queda ningún estado verde en el semáforo

Menor de 11 años muere en Yucatán por el Covid-19

Salud

Campeche, el único estado que estaba en verde, desciende al amarillo

Ante el avance del Covid-19, las autoridades actualizaron el semáforo epidemiológico y el único estado que estaba en color verde, Campeche, retrocedió a amarillo.

De los 32 estados de la República, 13 seguirán del 1 al 14 de febrero en rojo (riesgo máximo de contagio), 17 en naranja (riesgo alto) y 2 en amarillo (riesgo moderado).

Campeche regresó al amarillo después de mantenerse en verde durante varias semanas e incluso comenzar la vacunación de maestros con miras al regreso a clases.

México sumó en las últimas 24 horas 16,374 nuevos casos y 1,434 decesos, para un total de 1.841,893 contagios y 156,579 fallecimientos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció ayer en un vídeo desde Palacio Nacional.

“Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes”, dijo. Todavía tengo Covid, pero los médicos me dicen que ya está pasando la etapa crítica”.

En Yucatán, la Secretaría de Salud reportó 158 nuevos contagios y se registraron 13 muertes, entre ellas la de un menor de 11 años.