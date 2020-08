El Papa dice que ayudar a los pobres no es comunismo: defiende AMLO

En un nuevo spot para anunciar su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura tener “la conciencia tranquila”, al tiempo que asegura que “ayudar a los pobres no es comunismo”.

Aunque el vídeo cuenta con tan solo 30 segundos, fue tiempo suficiente para que sus detractores criticaran el hecho de que, a pesar de “juarista”, no siga la manda de separar a la Iglesia del Estado.

La “nueva polémica” llega horas después de que se hiciera tendencia #LicenciadoPeñaNieto, en reacciones diversas de los internautas, luego de que López Obrador se dirigiera de este modo al expresidente.

De hecho, a muchos usuarios les llamó la atención que López Obrador se refiriera como “Señor Calderón” a Felipe Calderón, el expresidente que mayores críticas le ha lanzado durante su gubernatura; mientras que a su antecesor lo nombró como “Licenciado Peña Nieto”.

Algunos incluso crearon una especie de “teoría conspirativa" en la que consideraron que esta muestra de “respeto” se debe a que Peña Nieto habría filtrado el vídeo en el que Pío López Obrador aparece recibiendo dinero de presuntas contribuciones a Morena.

AMLO en cualquier mañanera va a decir;

- No sé quién filtró el vídeo de mi hermano Pio, pero estoy seguro de que no pudo haber sido el Señor Licenciado Peña Nieto. No, Don Enrique no, él es un caballero, tiene palabra.



Jajaja😂🤣😂



Jajajajaja https://t.co/wiEjgMXiPf