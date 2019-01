“El PRI perdió el rumbo”

Santiago deja el partido tras 50 años de militancia

CIUDAD DE MÉXICO.— Después de medio siglo de militancia, César Augusto Santiago renunció al PRI y anunció que concentrará sus esfuerzos en consolidar su agrupación “Alternativa” como una opción de cambio entre las ocurrencias y los partidos que no le interesan a la gente.

En la sede nacional del PRI, el político chiapaneco rechazó ser un priista arrepentido o amargado que busque desmantelar al partido; sin embargo, aseveró que este instituto político perdió el rumbo y la esencia.

Por ello, aseveró que es necesario desligarse de lo que denominó como el “peñapriismo” y acabar con el modelo de corrupción e impunidad, por lo que insistió que su objetivo más que buscar la destrucción del PRI es encaminarse hacia una alternativa para el país.

“Yo no quiero que sea esto una campaña para desmantelar al PRI, no estoy haciendo eso, simple y llanamente yo creo que para que la gente crea que de verdad quiero ser una opción política importante yo tengo que renunciar, pero los demás no tienen por qué hacer eso, no es una campaña que yo esté orquestando en contra del partido, en absoluto, yo soy una alternativa, me voy del PRI sin dar recetas de cocina, sin reclamos, sin denuncias, sin amarguras”, expresó.

César Augusto Santiago prometió, ante el busto de Luis Donaldo Colosio,, ubicado en la explanada del partido, que continuará con su lucha para reformar el poder.

Dijo que si bien todavía no ha decidido si “Alternativa” será un partido político, aseguró que con sus miles de simpatizantes serán el proyecto político que marcará la diferencia entre los partidos tradicionales y los de reciente creación, como Morena.

“Nuestra agrupación Alternativa va a luchar en todo el país para reformar el poder, para que no quedemos atrapados entre un modelo de ocurrencias y sobresaltos que la gente vive todos los días o, peor aún, un sistema de partidos que no le interesa a la gente, solo los intereses personales de los que los dirigen”, manifestó.

La carta de renuncia de César Augusto Santiago a cinco décadas de militancia tenía dos líneas: ¡Suficiente! Renuncio a este PRI, el día de hoy (ayer)”.— El Financiero

César Augusto Santiago ha sido varias veces diputado federal. En el gobierno de Carlos Salinas fungió como subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y durante el sexenio de Ernesto Zedillo se desempeñó como director general adjunto de Pemex.

En Chiapas, fue precandidato a la gubernatura en 1999, donde declinó ante Sami David David y Pablo Salazar Mendiguchía, quien finalmente resultó electo gobernador. Fue presidente nacional del PRI durante aproximadamente 15 minutos entre la dirigencia de Roberto Madrazo y la de Mariano Palacios Alcocer.