CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá al todavía gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España. Con ello, López Obrador propone la sustitución de la embajadora de carrera, María Carmen Oñate, quien se retira del servicio diplomático.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer esta tarde que el Presidente de la República propondrá este nombramiento para el gobernador que concluye su periodo el 31 de octubre próximo. La propuesta será presentada al Gobierno de España para solicitar el beneplácito conforme a las normas diplomáticas internacionales. Posteriormente será enviada al Senado para su análisis y dictaminación conforme a lo dispuesto por la Constitución y las leyes aplicables.

📄El presidente López Obrador propone a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. https://t.co/g7OqniaUSj pic.twitter.com/7ZVFOfNthb — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 11, 2021

"La Secretaría de Relaciones Exteriores agradece el trabajo y desempeño de la embajadora María Carmen Oñate Muñoz al frente de la representación mexicana en Madrid", indicó la Cancillería en un comunicado.

Según la dependencia, la embajadora Oñate había comunicado desde hace meses su decisión de retirarse.

Según López Obrador, la encomienda para Quirino Ordaz será "restablecer a plenitud" las relaciones entre ambos países. Agregó que Ordaz Coppel no tiene por qué renunciar al PRI, pues son parte de sus derechos. Adelantó que invitará a más gobernadores salientes y a funcionarios públicos de otros partidos, incluido el PAN, a que se sumen a su gobierno y representen a México en el exterior.

"Tenemos en España buenas relaciones, a veces no como quisiéramos, con malos entendidos. Yo aspiro a que se restablezcan por completo las buenas relaciones con España, porque soy un admirador del pueblo español, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo progresista, un pueblo que respeto mucho.

"El gobernador Quirino va a ayudar a que se restablezcan por completo y en muy buenos términos las relaciones con España, que sean de todo tipo, principalmente de amistad con el pueblo español, desde luego relaciones culturales, relaciones económicas, comerciales. España es uno de los países con más inversión en México y relaciones políticas que siempre se han tenido. Solo interrumpidas durante el franquismo que esperemos que ya no siga retoñando", dijo.

El mandatario federal adelantó que invitará a más gobernadores salientes y a funcionarios públicos de otros partidos, incluido el PAN, a que representen a México.

Más gobernadores invitados al gobierno federal

"Vamos a invitar a otros gobernadores, que están concluyendo, y a otros servidores públicos que representen a México, porque no es la representación de un partido, ni siquiera es la representación del gobierno, es la representación del pueblo de México. Entonces no se trata de banderías partidistas. Por eso tomé esta decisión de que Quirino aún no siendo del movimiento del que yo formo parte, aunque tengo licencia, estoy en retiro. Yo creo que ya será para siempre porque terminando la Presidencia yo me jubilo. Ya no vuelvo a meterme en asuntos políticos, pero ahora que estoy retirado, porque represento a todo el pueblo de México, entonces no es un asunto de partido".