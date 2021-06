La periodista y doctora de Harvard, Viridiana “Viri” Ríos, desató una amplia y acalorada discusión en redes sociales, donde compartió una infografía del último estudio de Oxfam titulado “Por mi raza hablará la desigualdad”.

En dicha infografía, que la periodista tituló como “El privilegio de ser Whitexican” destaca que “una de cada 3 personas de tez blanca pertenece al 25% más rico de México, aproximadamente un 52% más que aquellos que son de tez morena y hasta un 103% más que los que son de tez oscura”.

La también columnista de “El País” destaca con dicha infografía que existe un claro beneficio laboral de acuerdo con el color de piel de una persona; lo que dejaría en evidencia la clara desigualdad que existe en México.

“ El éxito en un país racista y clasista como México no se debe sólo al mérito , se debe también, tristemente, al tono de piel con el que nos tocó nacer ”, sentenció Viri Ríos en una frase que acompaña a la imagen con datos relevantes de la investigación, citados por Infobae.

No obstante, los internautas reaccionaron de manera negativa, pues consideran que el término “Whitexican” no abona nada a la lucha contra la discriminación y sí contribuye a una lucha separatista. Esto en relación a que muchos toman la palabra como sinónimo de “tonto” y sus derivados.

Uno de los comentarios detractores que sobresalió al respecto y que abonó al debate sobre el concepto fue el de Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, quien valoró que “llamar a alguien ‘Whitexican’ solo hace más grande al problema”.

No obstante, muchos entendieron que el diputado local por San Luis Potosí estaba hablando a favor del “racismo a la inversa” considerando que el término “Whitexican” podría ser una forma de discriminación por color de piel, a lo que los internautas recordaron que “no existe el racismo a la inversa” y que en todo caso el termino sí era despectivo, pero que en realidad no ofende ni vulnera los derechos de las personas a quienes va dirigido.

Carnalitos, no encuentro diferencia entre “whitexican”, negro, prieto, nigga, etc todos etiquetan a alguien por su tono de piel y condición



Promuevan un mundo de personas no de colores o cuando alguien argumente que decirnos negros “es una sátira”, tendrán que aguantar vara!✌🏿😎 https://t.co/6bhERmftAr