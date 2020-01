MÉXICO.—Programas como Mochila segura no sirven para evitar la violencia e inseguridad en las escuelas, por el contrario, criminalizan y discriminan a los niños, según un especialista, luego de conocer la noticia de la balacera ocurrida en un colegio de Torreón.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó que este tipo de estrategias no funcionan pues se trata a los menores de edad como criminales en lugar de promover una cultura de paz.

"En lo sucedido en Coahuila, no hay que perder de vista que el niño es una víctima, programas como 'Mochila segura' no funcionan porque además de ser discriminatorios, criminalizan, no hay que revisarles su mochila, sino preguntar por sus sentimientos, sus necesidades", resaltó.