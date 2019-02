“El pueblo se cansa de tanta pin… transa“: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- “El pueblo se cansa de tanta pin… transa“, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que cualquier juez o ministro que proteja a delincuentes de cuello blanco, serán denunciados.

En su conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo federal confirmó que intervino ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que se le devolviera impuestos a ex accionistas de Grupo Modelo.

Dijo que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer y la titular del SAT, Margarita Ríos, hablaron con los ministros de manera respetuosa para exponer los argumentos del por qué no deberían de regresar esos impuestos.

“Cualquier juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape a un acto de corrupción, cuando menos, va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado, una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo que hubo una transa, me quedé yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro“, expresó.