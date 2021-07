El regreso a las clases presenciales “no será a la fuerza”: AMLO

Advierten que en Yucatán aún no hay condiciones

El presidente López Obrador matizó ayer el anuncio que hizo la víspera sobre el regreso a clases presenciales a fines de agosto, al precisar que el retorno a las aulas será opcional.

No se abrirán las escuelas por la fuerza, dijo, puede quedar como una opción, una alternativa, para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró su llamado para que padres de familia y maestros se preparen para mejorar las escuelas porque algunas están abandonadas a causa de la pandemia.

Sin embargo, en Mérida, Lízbeth Maribel Rodríguez Sandoval, representante de padres de familia en la Mesa de Diálogo que formó la Secretaría de Educación para el ciclo escolar 2021-2022, manifestó que en su opinión no es conveniente el retorno a clases en agosto, porque las condiciones de contagios y fallecimientos por la pandemia aún no lo permiten.

La directiva anticipó que a más tardar en la primera semana de agosto quizá se tome una decisión concreta sobre el retorno a clases presenciales en Yucatán; hasta ahora no hay un acuerdo.

“Si hoy se hace una consulta, digo que no. No hemos bajado de más de 200 contagios y 18 muertes diarias”, se lamentó.

AMLO: “Abrirán las escuelas, pero no por la fuerza”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un acuerdo general entre la federación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) el regreso a clases presenciales a finales de agosto y quedará como “opción” el no regresar a las aulas porque no abrirán las escuelas por la fuerza.

“Puede quedar como una opción, alternativa, para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar, porque una cosa es decir vamos a abrir las escuelas y otra cosa es vamos por la fuerza”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO reiteró su llamado para que padres de familia y maestros se preparen para mejorar las escuelas porque algunas están abandonadas en la pandemia.

“Cuando se regrese no vamos a tener para entonces problemas de contagios, que puedan poner en riesgo a los niños a los jóvenes, maestros, maestros personal educativo”, afirmó.

“Demostrado”

“Está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores”, dijo AMLO al descartar que el regreso a clases genera más contagios.

Mayores vacunados

Además, “vamos a tener ya vacunados a todos los adultos mayores, incluso a los de 50”.

Porcentaje inmunizado

”Ya llegamos al 41% del total de vacunados mayores de 18 años”, añadió.