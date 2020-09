El relato de Kimberly; recibió seis disparos y acusó a su expareja

MÉXICO.- Kimberly, de 29 años de edad, recibió seis disparos, dos de ellos se quedaron en su cabeza. A pesar del difícil pronóstico logró sobrevivir, aunque todo el tiempo, según narró a En Punto, tenía miedo de cerrar los ojos.

La mujer fue atacada al salir de su casa en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. La habían rafagueado y, aún consciente, dijo a los policías que el culpable había sido su expareja, un hombre que presuntamente sería el nieto del expresidente Luis Echeverría.

El día del ataque

Kimberly había solicitado un taxi en la colonia Agrícola Pantitlán para ir a un spa cuando un hombre le disparó.

“En todo momento yo estuve lúcida, nunca perdí el conocimiento, porque yo pensaba que si perdía el conocimiento, si dejaba de estar lúcida, me iba a morir”, dijo Kimberly a En Punto.

Culpa a su expareja

“Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo que salir de mi casa. Yo le dije que no quería nada con él”, recordó Kimberly.

Custodia policial para Kimberly

Las autoridades le brindaron a Kimberly custodia policial, pues investigan el caso como tentativa de feminicidio.

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morir”, dijo a Noticieros Televisa.

