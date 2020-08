El río Santa Catarina se llena de devotos; una mujer baña a su hija ahí

La "reaparición" de una virgen de Guadalupe fabricada en acero ha provocado que fieles acudan al río en busca de un poco de "bendición"

MONTERREY.— Con la reaparición de una imagen de la Virgen de Guadalupe que permaneció sepultada bajo el lecho del río Santa Catarina durante 10 años, la de fe de los habitantes de la zona se reavivo.

Es así como varias personas devotas de la virgen ha ido al río en busca de un milagro. Aunque otras más han llegado al lugar para fortalecer su fe y obtener un poco de protección.

A través de redes sociales se ha visto como varios fieles han llegado a las orillas de Santa Catarina para dejar veladoras y flores a la virgen, a quien le piden su bendición para afrontar estos tiempos difíciles.

¿Me están diciendo que no creen en el COVID-19 pero en Monterrey están llegando personas a bañarse en las aguas (sucias por cierto) del Río Santa Catarina por que Hanna desenterró la imagen de una Virgen sepultada 10 años atrás? pic.twitter.com/ZnWRgltQUi

Sin embargo, el caso de una mujer que baña a su hija con agua del río ha generado varias opiniones.

En entrevista con un medio local, la mujer declaró que llevó a su hija para que la virgen le bendiga. Pero al cuestionarle por qué mojaba a la niña con el agua del lugar, ella responde que porque "ya le hizo un milagro a su hija".

"Me dijeron que mi hija se comió popo, pero no, le hicieron unos exámenes, yo le pedí mucho a la virgen y no", explica la mujer.