El SAT llama a informarse de factureras por canales oficiales

MÉXICO.- Contribuyentes que utilizaron esquemas vinculados a las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) deben utilizar el Buzón Tributario así como la notificación directa de servidores de esta institución para exhortar a las y los contribuyentes a la autocorrección para regular su situación, informa el SAT.

El SAT publica la lista de contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, ya que se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, advierte la autoridad fiscal, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del SAT o mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Hay un plazo

Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Asimismo, sugiere a los contribuyentes a informarse solo por los canales oficiales en lo relacionado a empresas factureras con operaciones al margen de la ley.

Al respecto Yamile Dávalos, gerente de Facturador contable en Facturador.com, recuerda que en muchas ocasiones son los mismos contribuyentes los que recurren a esta actividad para deducir más gastos y pagar menos impuestos u obtener devoluciones de IVA, mientras que otros son víctimas de simulaciones, lo cual el SAT ha detectado que tiene mayor incidencia en las actividades de: comercio al por mayor y por menor de materiales para construcción, mobiliario de oficina, servicios profesionales como asesorías jurídicas y contables.

Dávalos Rosillo advierte que una factura puede parecer legal al contener todos los requisitos de ley: RFC, folio fiscal, importe, fecha y, sin embargo ser falsa, por lo que es indispensable validar el CFDI con la herramienta digital que ofrece el portal oficial del SAT.

También recomienda usar la solución gratuita de Facturador.com desarrollada para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales y previene las actividades ilícitas que pongan en riesgo a su negocio, mientras que es al mismo tiempo un asesor contable y opera un programa de contabilidad confiable y seguro.

En todo caso el usuario debe verificar que el RFC del emisor y receptor coincidan, que el emisor haya enviado el CFDI al correo del solicitante y de la plataforma del SAT y que los datos sean correctos.

De igual forma es importante monitorear el estatus de la factura, verificar la procedencia del proveedor en la lista negra del SAT y conservar todos los documentos que avalen el pago de productos y servicios para presentar la declaración en caso de que lo solicite la autoridad fiscal.

En caso de haber detectado una factura falsa o incompleta recomienda no entrar en pánico y contactar al proveedor del servicio, ya que puede ser un error de la persona que emitió la factura y corregirse la información incompleta o errónea.

Si después de esto el contribuyente llega a la conclusión de que la factura es falsa (el proveedor no responde, se esconde o “desaparece” mágicamente), hay que presentar una solicitud de no emisión del comprobante en la herramienta de verificación de CFDI del SAT y presenta una denuncia o queja en la herramienta “Denuncias SAT”. (I.S.)