El secuestro de Norberto; sus padres pagaron el rescate y aún no aparece

Han pasado ya tres días y, pese al pago, Norberto, un joven un universitario, no ha aparecido. Como todos los días, Norberto había enviado un mensaje a su novia para comunicarle que se dirigía a casa de sus tíos, donde vivía. Nunca llegó. Más tarde su familia recibió una llamada, les pedían un rescate para liberar al joven. La desesperación los hizo pagar, les entregaron a los secuestradores todo el dinero y siguieron las instrucciones, pero no les devolvieron a Norberto como lo prometieron. Lo único que encontraron fue su auto abandonado a un kilómetro de la universidad y las llaves tiradas al lado del vehículo.

El martes 4 de junio, Norberto Ronquillo Hernández, de 22 años de edad, estudiante de Mercadotecnia Internacional fue secuestrado al salir de sus clases en la Universidad del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan. Su familia hizo todo para liberarlo, pero continúa desaparecido.

Las cámaras de seguridad de la Universidad grabaron en vídeo al estudiante antes del secuestro. Las imágenes muestran que a las 21:25 horas del martes, el joven salió de la cafetería del plantel educativo y se dirigió al estacionamiento. Posteriormente, a las 9:30 de la noche, Norberto salió de la universidad, ubicada en la colonia Exhacienda a San Juan Huipulco en Coapa.

En el vídeo se aprecia cuando paga su boleto de salida y luego se dirige a la avenida.

La casa de estudios también informó, a través de un comunicado, la descripción de lo que Norberto había hecho antes del secuestro.

“La violencia generalizada que vive nuestro país no nos puede vencer. Luchemos porque lo monstruoso no se convierta en lo cotidiano, porque la inhumanidad no sea parte de lo habitual. Exigimos a las autoridades la pronta y exhaustiva investigación de los hechos que laceran a la familia Ronquillo Hernández, que lesionan a la comunidad universitaria y vulnera, una vez más a la juventud mexicana”, expresó la universidad.